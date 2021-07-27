В Татарстане задержали подозреваемого в серии мошенничеств, который рекламировал свои услуги в СМИ

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане задержали 18-летнего жителя Лаишевского района РТ по подозрению в совершении нескольких мошенничеств. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления ч.2 ст.159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции установили, что подозреваемый предлагал жителям Татарстана и других регионов России купить у него колеса машин и автоаксессуары. Свои услуги он рекламировал в средствах массовой информации. Получив деньги за товар, молодой человек не отправлял покупателю приобретенную вещь и прекращал выходить на связь.

Всего выявлено десять фактов такой противоправной деятельности с его стороны. В настоящий момент устанавливаются потерпевшие лица.

Вину подозреваемый полностью признал. На данный момент он находится под стражей, сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану.



Напомним, в Казани 23 июля в отдел полиции «Гвардейский» обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что мошенники обманули его на 194 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело.



Татьяна Демина