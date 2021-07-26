УНИКС объявил об уходе форварда Павла Антипова
Российский баскетболист Павел Антипов продолжит карьеру в другом клубе, сообщает пресс-служба казанского УНИКСа.
Стороны не стали продлевать соглашение, срок которого истек по окончании прошлого сезона.
«Мы благодарим Павла за вклад в наше общее дело и желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении клуба.
Отметим, что при этом УНИКС подписал контракт с центровым Тони Джекири.
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