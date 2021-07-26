Итоги дня: поручение Минниханова по Finiko в Татарстане, Карпин в сборной, «Спутник Лайт» в пунктах вакцинации
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 26 июля:
- В рамках субботнего совещания с представителями правоохранительных органов президент республики Рустам Минниханов обратил внимание, что в адрес органов власти поступают обращения с просьбой привлечь к ответственности лидеров одной из финансовых структур. Он поручил руководителям правоохранительных органов дать правовую оценку действиям финансовой группы. Речь идет о пирамиде Finiko, вокруг которой в эти дни развиваются драматические события.
- Зона платного паркинга в столице Татарстана расширяется — в ближайшее время появятся еще 2,4 тыс. новых машино-мест на наиболее оживленных улицах за границами центра Казани. При этом власти города отмечают тенденцию роста платежей за парковку — с начала года в казну поступило 38,3 млн рублей, а также 48 млн рублей штрафов.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Минпромторгу РТ проработать вопрос об использовании новых легкомоторных самолетов «Байкал» во внутренней авиации. Об этом заявила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.
- В Казани за первые шесть месяцев 2021 года сотрудники Управления административно-технической инспекции составили 2 698 протоколов по фактам нарушения городских правил благоустройства. 57% из них связаны с несоответствием или отсутствием адресных аншлагов. Всего в этом году в Казани выявили 1 539 нарушений по адресной атрибутике.
- Татарстан получил первую партию вакцины «Спутник Лайт». 13,5 тыс. доз развозились сегодня по поликлиникам республики. В ближайшее время препарат будет доступен в стационарных пунктах вакцинации. Об этом сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Минздрава РТ.
- Стали известны подробности проектирования трассы М-12, которую президент РФ поручил продлить от Казани до Екатеринбурга к 2024 году. На участке до Мамадыша построят 22 надземных перехода, а затем — 81,4-километровый обход Нижнекамска и Набережных Челнов. После этого отдельные участки трассы реконструируют и отремонтируют.
- 80% обманутых дольщиков из реестра Татарстана восстановят в правах в этом году, сообщил глава республиканского Фонда поддержки лиц, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, Иван Новиков. В реестре фонда числится 1 971 дольщик, из них порядка 1,5 тысячи уже в текущем квартале вступят в права на владение квадратными метрами.
- Имущество челнинского завода «КамгэсЗЯБ» выставляют на торги за 453,5 млн рублей по решению Арбитражного суда Татарстана. Планируется продать 13 лотов. Стартовая цена имущественного комплекса предприятия, в состав которого вошли 1 627 единиц имущества, определена в 419,6 млн рублей. Остальные лоты представляют собой автомобили и спецтехнику, промышленное оборудование, мебель, офисную технику, спецодежду, сырье.
- Глава венгерского МИД Петер Сийярто заявил, что Венгрия с 27 июля разрешит свободный въезд в туристических целях российским гражданам, которые прошли вакцинацию от коронавируса. «Венгрия всегда была популярным направлением среди россиян, и тот факт, что привитые российские туристы смогут снова посетить Венгрию, очень поможет этому сектору», — сказал он.
- Проверка, проведенная Госкомитетом РТ по биологическим ресурсам, подтвердила факт разрушения садоводами двух бобровых плотин на реке Бескончанке у СНТ «Росинка» в Тукаевском районе РТ. «По данному факту виновное лицо в разрушении бобровых плотин привлечено к административной ответственности по ст. 8.33 КоАП РФ», — говорится в сообщении ведомства.
- Валерий Карпин подписал контракт с Российским футбольным союзом и официально стал главным тренером сборной России по футболу. Об этом сообщается в twitter-аккаунте национальной сборной.
- Посол России в Японии Михаил Галузин не принял протест Японии в связи с посещением премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным острова Итуруп. По его словам, он «является неприемлемым в свете принципиальной позиции российской стороны о принадлежности южных Курильских островов». Галузина вызвали в японский МИД, где ему выразил протест первый замминистра иностранных дел страны Такэо Мори, так как якобы визит Мишустина на Итуруп противоречит последовательной позиции Японии по Курильским островам.
- Врачи на протяжении последних дней периодически выводят МакSим из медикаментозного сна. Об этом сообщила представитель артистки Яна Богушевская. Поскольку МакSим находится в медикаментозной коме, врачи сами дозируют количество седативного препарата. Иногда девушка находится в сознании, а иногда ее снова погружают в сон.
- У граждан, ограниченных в выезде за границу, в том числе из-за неуплаты долгов, предложили изымать загранпаспорта. Такой законопроект разработали в МВД России. Он уже получил одобрение правительственной комиссии по законопроектной деятельности.
- В России ограничили доступ к сайту оппозиционера Алексея Навального (navalny.com). Это сделано на основании решения Генеральной прокуратуры РФ от 15 июня 2021 года, следует из данных Роскомнадзора. Основанием для ограничения доступа к сайту стало нарушение статьи 15.3 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» (сайт с призывами к массовым беспорядкам, экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка).
- Головная атомная подводная лодка проекта 885М «Ясень-М» «Казань» после участия в военно-морском параде в Североморске вышла на учения в Баренцево море. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В течение нескольких дней экипаж отработает комплекс мероприятий курса боевой подготовки подводных лодок.
- Президент Владимир Путин считает, что вокруг Санкт-Петербурга можно было бы построить новую кольцевую автодорогу. По мнению президента, такой проект «для такой крупной агломерации, как Петербург и Ленинградская область, будет, безусловно, востребован».
- Казанские трамваи №5 и №5а с 22.00 27 июля будут ходить по сокращенному маршруту «Глазунова — улица Халитова». Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс». Это связано с реконструкцией путей на улице Минской. 28 июля движение планируют восстановить в 05.30.
Алексей НечаевОбществоВластьЭкономика Татарстан
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