Мошенники обманули казанца на 194 тысячи рублей

Фото: Максим Платонов

23 июля в отдел полиции «Гвардейский» обратился 30-летний мужчина. Он рассказал, что мошенники обманули его на 194 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе Управления МВД России по Казани.

Мужчина пояснил, что в начале месяца ему позвонил незнакомец и представился сотрудником банка. Злоумышленник рассказал, что со счета потерпевшего было незаконно списано 184 тыс. рублей. Далее разговор продолжился с другим «сотрудником финансовой организации». Мужчине сказали, что для отмены этого перевода денег необходимо самостоятельно перечислить столько же, а в комментарии к переводу указать «отмена операции». Заявитель отправил на продиктованный счет 194 тыс. рублей с учетом комиссии. После он понял, что его обманули.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ «Мошенничество».

В Управлении МВД России по Казани подвели итоги за первые 6 месяцев этого года. Особое внимание в ходе совещания было уделено обсуждению вопросов противодействия мошенничествам и кражам с банковских карт через интернет и телефон. За полгода количество зарегистрированных преступлений в этой сфере увеличилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Алексей Нечаев