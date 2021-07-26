В России свыше 830 тысяч гектаров лесов охвачены пожаром

Фото: Максим Платонов

В России свыше 830 тысяч гектаров лесов охвачены пожарами — всего порядка 200 лесных пожаров. В их тушении задействованы более 5 тыс. человек и свыше 700 единиц техники, сообщает федеральная «Авиалесоохрана».

По состоянию на 00.00 по московскому времени 26 июля в РФ огнем было охвачено 834 552 га, «по которым проводились работы по активному тушению», отметили в агентстве.

В тушении задействованы 5 054 человека, 718 единиц техники, 35 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки — 63 воздушных судна.

В Тольятти в июле возбудили уголовное дело после возникновения крупного лесного пожара. Основной версией случившегося считают поджог.



Алексей Нечаев