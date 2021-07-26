В России свыше 830 тысяч гектаров лесов охвачены пожаром
В России свыше 830 тысяч гектаров лесов охвачены пожарами — всего порядка 200 лесных пожаров. В их тушении задействованы более 5 тыс. человек и свыше 700 единиц техники, сообщает федеральная «Авиалесоохрана».
По состоянию на 00.00 по московскому времени 26 июля в РФ огнем было охвачено 834 552 га, «по которым проводились работы по активному тушению», отметили в агентстве.
В тушении задействованы 5 054 человека, 718 единиц техники, 35 воздушных судов. На авиационном мониторинге лесопожарной обстановки — 63 воздушных судна.
В Тольятти в июле возбудили уголовное дело после возникновения крупного лесного пожара. Основной версией случившегося считают поджог.
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