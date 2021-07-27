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Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и до +26 градусов

05:29, 27.07.2021
Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и до +26 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 27 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.

Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах сильный до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. В Казани — от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +23—25 градусов.

Общество Татарстан
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