Сегодня в Татарстане ожидаются дожди, грозы, порывистый ветер и до +26 градусов
Во вторник, 27 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза.
Ветер западный, северо-западный умеренный, днем в отдельных районах сильный до 15—20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +21 до +26 градусов. В Казани — от +23°С до +26°С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +23—25 градусов.Общество Татарстан
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