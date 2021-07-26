Эксперты посчитали, сколько нужно потратить денег, чтобы отправить ребенка в палаточный лагерь в Татарстане

Фото: Максим Платонов

Эксперты отделения НБ Республика Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России посчитали, сколько нужно потратить денег, чтобы отправить ребенка в палаточный лагерь в Татарстане.

Расходы на приобретение спортивного костюма, кроссовок, резиновых сапог и набора санитарно-гигиенических принадлежностей в июне этого года составили 4,5 тыс. рублей, что на 3,2% больше, чем годом ранее. Годовая инфляция в Татарстане в июне 2021 года — 7,1%.

Отмечается, что часть товаров и услуг за год в цене не изменилась, часть — подорожала, а на что-то цены снизились.

Правительство России выделит на программу детского кешбэка еще 4,5 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства в июне.

Алексей Нечаев