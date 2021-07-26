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По Транссибирской магистрали восстановили движение поездов после обрушения железнодорожного моста

02:18, 26.07.2021
По Транссибирской магистрали восстановили движение поездов после обрушения железнодорожного моста
Фото: кадр видео

Поезда возобновили движение по восстановленному после обрушения мосту Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщается в Telegram-канале РЖД.

Железнодорожники сперва пропустили порожний грузовой поезд, как того требует технология проверки надежности конструкций. После этого по путям успешно прошел груженый состав.

Поезда постепенно возвращаются в график. Перевозки альтернативными видами транспорта завершаются.

Напомним, мост на Транссибе обрушился 23 июля около села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае после сильных проливных дождей. Пострадавших не было.

Маргарита Головатенко
ОбществоИнфраструктура
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