По Транссибирской магистрали восстановили движение поездов после обрушения железнодорожного моста
Поезда возобновили движение по восстановленному после обрушения мосту Транссибирской железнодорожной магистрали, сообщается в Telegram-канале РЖД.
Железнодорожники сперва пропустили порожний грузовой поезд, как того требует технология проверки надежности конструкций. После этого по путям успешно прошел груженый состав.
Поезда постепенно возвращаются в график. Перевозки альтернативными видами транспорта завершаются.
Напомним, мост на Транссибе обрушился 23 июля около села Нижняя Куэнга в Забайкальском крае после сильных проливных дождей. Пострадавших не было.
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