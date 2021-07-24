ЦБ: повышение процента по льготной ипотеке привело к сокращению ее выдачи

Повышение процента по льготной ипотеке с 6,5 до 7 процентов привело к сокращению ее выдачи примерно в два раза. Об этом свидетельствуют данные за первые 2 недели действия новых условий, сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Глава регулятора пояснила, что это вовсе не значит, что в целом новые выдачи сократились в два раза, так как определенная доля кредитов, оформление которых раньше подпадало под льготные условия, может просто перейти на рыночные ставки, в расширенную программу по семейной ипотеке, пишет «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru (архив)

По поручению президента России Владимира Путина правительство продлило до 1 июля 2022 года льготную ипотечную программу. Со 2 июля граждане могут приобрести жилье в новостройке по ставке до 7% годовых. Максимальная сумма кредита для всех регионов — 3 млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от общей стоимости приобретаемого жилья. Государство возместит банкам разницу между льготной ставкой и рыночной.

Татьяна Демина