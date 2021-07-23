В Казани на четырех улицах ограничат скорость автомобилей до 40 км/ч
В Казани на некоторых улицах ограничат скорость движения автомобилей до 40 км/час, сообщает ОГИБДД УМВД России по Казани.
Ограничение введут на четырех улицах:
- улица Даурская, 38а,
- улица Суконная — перед улицей Спартаковской,
- улица Восход, 7,
- улица Закиева, 12а.
В Казани на несколько ночей перекроют движение на временном развороте по Оренбургскому тракту напротив гипермаркета стройматериалов в здании №174. Это вызвано производственной необходимостью, на участке ведется строительство разворотного узла.
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