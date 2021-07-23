Главное к утру: проверка после задымления теплохода в Казани, первая победа «Сочи» в еврокубках
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 23 июля:
- На подготовку и проведение в Казани чемпионата и первенства Европы по смешанному боевому единоборству (ММА) из республиканского бюджета потратят 9,6 млн рублей. Мероприятие пройдет в Казани с 14 по 21 августа.
- Дочь директора медицинского колледжа Набережных Челнов, подозреваемой в коррупции, выступала посредником при передаче денег. По предварительной версии, средства в размере 120 тыс. рублей были взяткой за поступление в образовательное учреждение.
- В Казани появился Центр рекрутинга волонтеров Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая состоится в столице Татарстана в 2022 году. Он расположен на базе Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. В центре рекрутинга желающие могут пройти очное собеседование, чтобы попасть в команду волонтеров. На Игры планируется набрать 2 250 волонтеров. Заявки подали уже 4,5 тысячи человек.
- «Сочи» дома обыграл азербайджанскую команду «Кешля» (3:0) в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций по футболу. В составе сочинцев голы забивали Родригао, Нобоа (с пенальти) и Барсов. При этом Нобоа поучаствовал во всех забитых мячах своей команды, записав в свой актив две голевые передачи. Эта победа стала первой в еврокубках в истории «Сочи». Для сочинского клуба матч с «Кешлей» был дебютным на европейской арене.
- Татарская транспортная прокуратура организовала проверку по факту задымления в районе поселка Новое Аракчино (Казань) теплохода «Трио». Судно в этот момент выполняло прогулочный рейс по Волге, на его борту находились 44 пассажира. Установлено, что у теплохода возникла неполадка с двигателем, из-за чего образовался запах гари. Ход и результаты проверки Татарский транспортный прокурор взял на личный контроль. Никто из пассажиров, находящихся на борту теплохода, не пострадал.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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