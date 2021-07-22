Итоги дня: мор рыбы на Среднем Кабане, похолодание в Татарстане, «бразильский» штамм в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 22 июля:
- Сегодня пользователи соцсетей пожаловались на испорченную воду в озере Средний Кабан в Казани. Местные жители заподозрили, что в протоку между улицами Мостовой и Воскресенской предприятия «сливают какую-то отраву»: трава покрыта чем-то белым, в ней и в самом озере много мертвой рыбы. «Реальному времени» в пресс-службе Минэкологии РТ подтвердили факт замора рыбы. Специалисты взяли пробы воды, результаты будут известны в течение семи дней. Также они провели анализ на содержание кислорода в озере. Этот показатель установился на критически низкой отметке — 1,2 мг / куб. дм при норме не менее 6 мг / куб. дм. Завкафедрой природообустройства и водопользования, завлабораторией оптимизации водных экосистем КФУ Нафиса Мингазова объяснила, что причин замора рыбы несколько: влияние эвтрофирования («цветения» воды), загрязнение водоема и жара. Все подробности — в материале «Реального времени».
- Выходные дни в Татарстане обещают быть прохладными: температура воздуха днем будет подниматься максимум до +24 градусов. В пятницу, 23 июля, существенных осадков не ожидается. Лишь на востоке Татарстана прогнозируются кратковременные дожди с грозами и сильным ветром, локально возможен град, дневные температуры достигнут +20..+25 градусов. В субботу и воскресенье температуры воздуха ночью будут понижаться до +10... 15°, днем составят +19... 24°. Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что 24 и 25 июля в Татарстане станут самыми холодными днями второго летнего месяца. Последняя декада июля ожидается ниже климатической нормы на 3—4 градуса. Это связано с тем, что Татарстан находится под влиянием циклона. Холодный атмосферный фронт приводит к понижению температуры и приносит осадки.
- Сегодня в СМИ появились новости о том, что в Лондоне неизвестные нарисовали на стене портрет главы МИД России Сергея Лаврова и цитату «Who are you to f#cking lecture me?», которую можно перевести как: «Кто вы такой, чтобы читать мне лекции?" Так дипломат в 2008 году ответил своему британскому коллеге, который выразил озабоченность в связи с грузино-южноосетинским конфликтом. Публикации прокомментировала и официальный представитель МИД Мария Захарова. Она напомнила, что внешнеполитическое ведомство не оценивает произведения искусства, но к народному творчеству относится хорошо, если оно основано на искренней симпатии. Позже журналисты все таки выяснили, что никакого граффити нет. Вероятно, умельцы просто дорисовали Лаврова к скриншоту с Google Street View.
- Приволжский райсуд Казани постановил закрыть от журналистов и слушателей процесс по делу о взятках за оформление инвалидности. Ходатайство было заявлено защитой со ссылкой на некие данные о несовершеннолетних в уголовном деле. Судья удовлетворила его еще до оглашения обвинительного заключения по уголовному делу.
- Руководитель госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов рассказал, что в список объектов «Императорского маршрута» по Татарстану могут войти: собор Казанской иконы Божией Матери, Казанский кремль, Казанский федеральный университет, астрономическая обсерватория имени Энгельгардта, остров-град Свияжск и другие. В ноябре 2020 года госкомитет по туризму республики и Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» подписали лицензионный договор, который позволяет Татарстану использовать брендовый знак «Императорский маршрут». Тогда сообщалось, что маршрут могут запустить уже в 2021 году.
- Российские власти планируют проработать в течение двух недель вопрос с федеральными торговыми сетями о поставках продукции напрямую от фермеров, чтобы снизить цены на овощи в августе. Об этом сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, цены на овощи растут в том числе из-за перекупщиков. Они накручивают цены и перепродают товар торговым сетям. Турчак заявил, что фермерам нужно обеспечить «прямой доступ к реализации своей продукции, чтобы не было прилипал, которые наценку выставляют у себя, еще и сети присоединяются».
- Предприниматель из Набережных Челнов, основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров заявил, что может создать «пирамидосик» — финансовую пирамиду. Участникам он пообещал 100% прибыли в короткие сроки и заверил, что эта система рухнуть не сможет.
- Ученые из США обнаружили в тибетском леднике сохранившиеся 33 древних вируса возрастом 15 тыс. лет. 28 из них неизвестны науке. Из-за глобального потепления тают ледники, следовательно, может появиться много микроорганизмов, отмечают исследователи. Специалисты пытаются понять, могут ли они нанести вред существующей экосистеме.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл попросил президента Татарстана Рустама Минниханова восстановить комплекс Богородицкого монастыря. Напомним, он в среду прибыл в Казань, чтобы освятить воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери.
- В России выявили «бразильский» штамм коронавируса «гамма». Как и «индийский» штамм «дельта», он более заразен, сообщил научный центр Роспотребнадзора «Вектор». Эти варианты вируса отнесли к категории «вызывающих озабоченность». Случаев заражения штаммами «лямбда» и «эпсилон» в России не обнаружили. Эти штаммы отнесены к категории «вызывающих интерес». Ученые «Вектора» подчеркнули, что те, у кого выявили заражение гамма-штаммом, не были привиты.
- Сегодня в Казани на 1304-м км реки Волги, напротив Храма всех религий, на теплоходе «Трио» пошел черный дым из-за отказа двигателя. На судне находились 44 пассажира. В 13.34 теплоход «Трио» отбуксировали к месту посадки пассажиров при помощи теплохода «Авангард». Пожара не было, признаков горения не наблюдалось. В результате происшествия пострадавших нет. Татарская транспортная прокуратура уже организовала проверку по факту инцидента.
- Китай не будет следовать предложенному Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) плану второго этапа исследования происхождения коронавируса, поскольку в нем содержатся формулировки, которые не уважают науку. Об этом заявил замглавы Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР Цзэн Исинь.
- Счетная палата включила в план проверок на 2021 год мероприятие по контролю за эффективностью использования бюджетных кредитов в регионах. Ведомство проверит четыре субъекта РФ: Татарстан, Новгородскую, Свердловскую и Иркутскую области. Специалисты проанализируют эффективность использования бюджетных кредитов, которые предоставили субъектам с 2017 по 2021 год.
- Правительство России выделит почти 1,5 млрд рублей на выплаты многодетным детям. Пособия смогут получить родители, у которых родился третий и последующий ребенок. Семьи будут получать такие выплаты до тех пор, пока детям не исполнится три года.
- Сегодня ретейлеры предупредили о 10%-ном увеличении цен на одежду и обувь в осенне-зимнем сезоне. Это связано с увеличивающимися расходами на логистику и сырье. В Министерстве промышленности и торговли заметили, что повышение стоимости на одежду и обувь в сезон — ежегодный процесс в рознице. В этом году рост цен не выйдет за среднее значение. В ведомстве отметили, что рост цен нивелируется в дальнейшем скидками и распродажами.
- Матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу между «Рубином» и московским «Спартаком» на «Ак Барс Арене» пройдет в присутствии болельщиков. Трибуны заполнят не более чем на 30% от общей вместимости стадиона.
- Антитела к коронавирусу у большинства переболевших сохраняются более года. К такому выводу пришли исследователи Национального института здравоохранения и социального развития (THL) Финляндии.
- В Татарстане с начала 2021 года возбудили 29 дел по налоговым преступлениям с ущербом на 942 млн рублей. Такую цифру озвучили на расширенной коллегии Следкома по РТ по итогам работы за шесть месяцев. Силами сотрудников следствия, налоговиков и полиции ущерб на сумму 898,2 млн рублей уже возместили — средства поступили в бюджет. В ходе расследования арест наложили еще на 182 млн рублей.
- Рубль занял предпоследнее место в рейтинге самых недооцененных мировых валют, следует из опубликованного журналом The Economist «индекса бигмака».
Российская валюта недооценена на 59,9%: один «Биг Мак» в России стоит 169 рублей, а не $5,65, как в США. Справедливый обменный курс рубля должен составлять 29,91 рублей за доллар, говорится в материале.
- В Казани с 22 июля по 28 августа пройдут общественные обсуждения проекта планировки территории в границах улиц Фатыха Амирхана и Алексея Козина. Его площадь — 14,9 га. Там планируется построить два квартала высотных домов переменной этажности с помещениями общественного назначения, с объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и паркингом.
- Власти Казани признали два многоквартирных дома в Советском и Приволжском районах аварийными и подлежащими сносу. Информация опубликована в сборнике документов мэрии города.Аварийными признаны дом №22 по улице Зур Урам и дом №12 по улице Карбышева. Собственникам жилых помещений этих домов необходимо обеспечить снос аварийного здания в течение полугода, вывезти строительный мусор после сноса.
- Замглавы МИД Александр Грушко, комментируя договоренность США и ФРГ по «Северному потоку — 2», отметил, что при наличии спроса транзит российского газа через Украину будет и после 2024 года. Энергетическое сотрудничество между РФ и Европой выдержало испытание временем, добавил он.
- Официальный представитель МИД Мария Захарова сегодня заявила, что Россия обсуждает с целым рядом государств признание сертификатов о вакцинации от коронавируса на двусторонней основе.
- В Казани по республиканской программе «Наш двор» территорию дворов домов №25 и 25а по улице Чуйкова и домов №68 и 68а по улице Мусина оформят в стиле 60-х годов. Там появятся малые архитектурные формы в виде деревенских домиков, а на фасадах зданий нарисуют граффити. На работы в этих дворах выделено порядка 65 млн рублей.
- Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) разработало и зарегистрировало новую тест-систему для выявления наиболее актуальных штаммов коронавируса. С ее помощью можно выявить наиболее значимые генетические линии вируса новой коронавирусной инфекции всего за два часа.
- В Нижнекамске на линию вышел первый автобус с бескондукторной системой оплаты проезда. Сейчас автобус курсирует на вахтовых маршрутах. Если тестирование системы будет успешным, ее распространят на городские маршруты.
- Один из фигурантов дела главы управления ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова находится в коме. Сейчас по делу о коррупции правоохранительные органы проводят все необходимые действия.
- Если биржевые цены на бензин будут оставаться на рекордно высоких значениях, то на следующей неделе будет запущен процесс запрета на экспорт, заявил министр энергетики Николай Шульгинов. Также в такой ситуации власти могут подписать соглашения с нефтяными компаниями об объеме и уровне цен в оптовом звене.
- В Казани на время сократится маршрут трамвая №5. Он будет курсировать по укороченному маршруту — «Глазунова — улица Халитова». Трамвайные пути реконструируют на улице Минская. Движение сократится с 22 июля 22.00 до 23 июля 05.30. После этого движение восстановится.
Татьяна ЛеухинаЭкономикаОбществоБизнесПроисшествия
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