Главное к утру: арест главы управления ГИБДД Ставрополья Сафонова, новое дело в отношении Фургала
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 22 июля:
- Главу Управления ГИБДД Ставрополья Алексея Сафонова, подозреваемого в получении взяток на 19 млн рублей, заключили под стражу на 2 месяца. Решение принял Ессентукский городской суд. О задержании Сафонова стало известно накануне. Вместе с ним также задержали нескольких его подчиненных, в том числе заместителей. Согласно оперативной информации, сотрудники ГИБДД в составе преступной группы занимались продажей документов и «красивых» автомобильных номеров.
- Следственный комитет расследует еще одного уголовное дело в отношении экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. Ему могут предъявить обвинения в организации преступного сообщества, мошенничестве и незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 210, ст. 289 и ст. 159 УК РФ).
- В четверг и пятницу, 22 и 23 июля, в регионах Приволжского федерального округа ожидается ливневый дождь, гроза, ветер до 20 м/с, сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. По его словам, сильный дождь и град — это опасная погода. Непогода в ближайшие дни ожидается также в некоторых регионах Южного федерального округа — синоптики обещают их жителям сильные дожди и ветер. В Крыму на 22 июля прогнозируется гроза, крупный град и ветер порывам до 20—25 м/с.
- Отметки в паспортах о регистрации и расторжении брака, а еще о детях будут ставиться по желанию граждан. Отметки о ранее выданных паспортах, выданных действенных документах, удостоверяющих личность гражданина РФ за границей, группе крови и резус-факторе, об идентификационном номере налогоплательщика тоже будут ставиться по желанию гражданина.
- В России впервые с сентября прошлого года зарегистрировали недельную дефляцию. По данным Росстата, за период с 13 по 19 июля она составила 0,01%. Неделей ранее инфляция в стране достигала 0,06%.
- Государственный департамент США раскрыл подробности соглашения с ФРГ по «Северному потоку — 2». Страны не намерены терпеть использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе. В США намерены «заставить Россию понести значительные издержки, если она будет заниматься такой враждебной деятельностью». ФРГ планирует направить более 200 млн евро на поддержку энергетического сектора и снятие энергозависимости Украины и организовать «зеленый фонд» в размере $1 миллиарда, чтобы поддержать ее безопасность в этой сфере.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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