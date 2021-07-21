Строительство жилья в Нижегородской области в первом полугодии увеличилось почти на 10%

Фото: Максим Платонов

Площадь введенного в эксплуатацию жилья в Нижегородской области в первом полугодии этого года увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 9,7%. Об этом сообщили пресс-службе губернатора региона.

«За первые 6 месяцев этого года на территории региона введено в эксплуатацию 777,7 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Россия вплотную подошла к достижению лучшего показателя по строительству нового жилья за современную историю страны, заявил глава государства Владимир Путин. По его словам, работа в этой области идет опережающими темпами.

Алексей Неаев