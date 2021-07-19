Итоги дня: крах «Финико», «санитарный щит» за 30 млрд рублей, вице-премьеры будут курировать округа
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 19 июля:
- Сегодня премьер-министр России Михаил Мишустин официально закрепил за каждым вице-премьером курируемый федеральный округ. Куратором Приволжского федерального округа стал Дмитрий Чернышенко. Как писали сегодня СМИ, объясняется это тем, что на Татарстан «приходится около половины объема российского экспорта технологий, сосредоточена треть инновационно активных предприятий». Куратором Сибирского федерального округа стала Виктория Абрамченко, Северо-Западного федерального округа — Татьяна Голикова. Ответственным за Центральный федеральный округ назначили Дмитрия Григоренко. Вице-премьер Юрий Борисов будет курировать Уральский федеральный округ, а Северный Кавказ — Александр Новак. За весь Южный федеральный округ будет отвечать Марат Хуснуллин, Юрий Трутнев останется куратором Дальнего Востока.
- Президент России Владимир Путин рассказал о четырех нерешенных проблемах России: »[Это] проблемы, которые чувствительны для людей. Это прежде всего бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, изношенность школьных зданий». По его мнению, России необходимо наращивать темпы изменений — в экономике, в социальной сфере, в развитии регионов и инфраструктуры, в решении экологических проблем.
- В МВД по Татарстану сегодня сообщили о поступлении первых заявлений пострадавших участников компании Finiko («Финико»), которую ЦБ признал финансовой пирамидой. Их пока не более десяти, все заявления находятся на стадии проверки. Начальник отдела следственной части ГСУ МВД по РТ Рамиль Хасанов при этом заявил, что дело в отношении создателей «Финико» Кирилла Доронина и партнеров пока не имеет процессуального характера, хотя и находится в активной стадии, но «в отношении неустановленного лица». Позже днем один из основателей компании «Финико» Кирилл Доронин пообещал, что вкладчики начнут получать денежные средства уже сегодня вечером или завтра. По его словам, на возврат денег поступило 500 тысяч заявок. Со всеми вкладчиками Доронин планирует рассчитаться в течение полугода.
- В казанском метро заработала технология Express Transit для экспресс-оплаты проезда. Чтобы ею воспользоваться, нужно иметь смартфон на платформе iOS или «умные» часы (на платформе WatchOS). Также оплатить проезд можно любой картой, привязанной к системе мобильных платежей данного производителя. Теперь для оплаты достаточно приложить телефон или часы к турникету, при этом разблокировать устройство не нужно.
- Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала о реализации проекта «санитарного щита», направленного на предупреждение новых пандемий в будущем. По ее оценке, его финансирование до 2024 года составит порядка 30 млрд рублей. Проект позволит разрабатывать ученым тест-системы на выявление новых вирусов за четыре дня, вакцины от новых инфекций — за четыре месяца. Также Голикова заявила, что в России планируют создать новую систему медицинской реабилитации с 2022 года.
- Агентство по страхованию вкладов дополнительно направит 1,456 млрд рублей на расчеты с кредиторами первой очереди ПАО «Татфондбанк», чьи требования включены в реестр требований кредиторов. Таким образом, процент удовлетворения требований кредиторов будет увеличен до 50,28% суммы установленных требований.
- Замминистра труда, занятости и социальной защиты РТ Клара Тазетдинова в ходе дискуссии экспертного клуба «Волга» выразила мнение, что государство не должно поддерживать жизненный уровень человека, не желающего работать. Сейчас в Татарстане, по ее словам, в базе вакансий порядка 60 тысяч вакансий. В то же время в республике есть безработные, которые могут не работать, отказаться от вакансии и получать минимальное пособие в полторы тысячи рублей.
- Правительство выбрало 42 новые инициативы по реализации национальных целей развития России, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выполнение новых инициатив Кабмина по целям развития на три года потребует более 4,5 трлн рублей.
- На сайте госуслуг Татарстана появились новые услуги. Об этом рассказал на брифинге в Кабмине «О новых электронных государственных и муниципальных услугах Республики Татарстан» глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин. С момента ввода новых услуг за последние две недели татарстанцы подали уже более 100 заявлений через портал. Чаще всего жители республики обращались в Министерство труда, занятости и социальной защиты, Министерство образования и науки, Комитет по биологическим ресурсам, исполнительные комитеты Рыбно-Слободского, Елабужского и Лаишевского районов.
- Росавиация отказала авиакомпаниям в выдаче допусков на осуществление рейсов на курорты Египта — в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. Всего подано более 230 заявок, в том числе от авиакомпаний Azur air, «Россия», «Уральские авиалинии», S7, Nordwind.
- В минувшие выходные в одном из коттеджей поселка Салмачи произошла трагедия. Во время купания в бассейне смертельный разряд электротока получил 37-летний мужчина, его спутница в реанимации. По предварительным данным Следкома, причиной ЧП с тяжкими последствиями стала неисправность подсветки бассейна. 18 июля несколько семей приехали в заранее арендованный для отдыха коттедж. Однако первый же человек, нырнувший в бассейн, получил электротравму. Женщина бросилась ему на помощь, взялась за металлический поручень в бассейне и тоже получила удар током. Ее подруга, поспешившая на выручку, тоже почувствовала воздействие разряда. По факту трагедии возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
- Совет улемов ДУМ России утвердил фетву (богословское заключение), в которой говорится о том, что необоснованный отказ от вакцинации против COVID-19 не приветствуется. Верующих также предостерегли от распространения фейковых слухов о составе вакцины и ее последствиях.
- УФАС по Татарстану возбудило дело в отношении компании Synergy, которую ЦБ относит к организации с признаками финансовой пирамиды, рассказала замруководителя УФАС по РТ Венера Чернова. Реклама компании появилась в казанском метро в июне. Оказалось, что, перейдя на сайт Synergy, пользователю предлагается внести, помимо суммы взноса, еще средства — на страхование, активацию программы, членские и вступительные взносы. В рекламе, которая появилась в казанском метрополитене, об этом ничего не говорилось.
- Производители хлеба предупредили ретейлеров о повышении цен на продукцию на 7—12% начиная с августа. Рост связывают с подорожанием сырья и упаковки, а еще транспортировки.
- Соревнования по гребле на Олимпийских играх в Токио находятся под угрозой срыва из-за нашествия устриц. Моллюски заполонили район Токийского залива, где должны пройти заезды по гребле на байдарках и каноэ. Устрицы крепятся к поплавкам, установленным для поддержания спокойной водной поверхности. Власти Токио уже потратили свыше 1 миллиона долларов на ремонт трассы. Всего организаторы выловили 14 тонн устриц, но проблема пока остается.
- Уголовное дело по статье «Мошенничество», возбужденное в отношении челнинского бизнесмена Эрика Гафарова, его партнеров и их фонда «Гафаров и партнеры», приостановили «в связи с розыском» самих «партнеров». Об этом было сказано на пресс-конференции о предупреждении преступлений в сфере деятельности финансовых пирамид. Всего на Гафарова было подано 20 заявлений от потерпевших.
- Как выяснило «Реальное время», в Альметьевске выставили на продажу здание кинотеатра «Татарстан», построенное еще в 1964 году. Оно продается за 140 млн рублей. Владелец кинотеатра — альметьевский бизнесмен Акрам Рыбаков, которому принадлежит местное предприятие по ремонту автомобилей «Рестайлинг групп». Также он руководитель небольшого ООО «Инлипор» (основная деятельность — производство лекарственных средств, выручка в год — 862 тыс. рублей). Однако ФИО владельца этой компании говорит гораздо больше — по данным системы «СПАРК-Интерфакс», «Инлипор» принадлежит Маганову Равилю Наилевичу, сыну гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова.
- МЧС Татарстана предупредило об ухудшении погодных условий с вечера 19 июля по дневное время 20 июля. На территории республики и в Казани местами ожидаются грозы и град, а еще кратковременные усиления ветра 15—20 м/с. Днем 20 июля, с 10 до 20 часов, возможен шквал до 24 м/с, сильный дождь и ливень.
- В швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего раунда квалификации Лиги конференций по футболу. Россию на этой стадии турнира представят казанский «Рубин» и «Сочи». По итогам жеребьевки казанцам предстоит сыграть с победителем пары «Судува» (Литва) — «Ракув» (Польша). Первый матч «Рубина» в новом европейском турнире состоится 5 августа, ответная игра запланирована на 12 августа.
- В день празднования Курбан-байрама завтра, 20 июля, в Казани и Набережных Челнах изменится расписание общественного транспорта. Праздничный намаз в мечетях столицы РТ начнется в 3.30 с проповеди, в связи с чем маршруты начнут работу в 2.30. В Челнах праздничные намазы будут проходить с 5.00 до 6.00. Автобусы по основным проспектам города будут курсировать с 4.00.
- Минпромторг России будет требовать от крупных ретейлеров снижать цены на овощи вслед за производителями. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов. Напомним, в Татарстане за неделю с 27 июня по 5 июля на 6,21%, до 37,46 рубля за килограмм, подорожала свежая белокочанная капуста, стоимость моркови выросла на 6,11%, до 85,44 руб./кг. На 1,13% увеличились цены на репчатый лук — до 34,83 руб./кг.
- 21 июля состоится освящение воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Работы по восстановлению утраченного в 1932 году храма полностью завершились. На них затратили около 2 млрд рублей — добровольных пожертвований и средств из Республиканского Фонда возрождения памятников истории культуры РТ. Исторический вид храма восстанавливали по старинным фотографиям, рисункам и чертежам. Площадь собора составила 1,6 тыс. кв. м. Общий вес конструкций достигает 124 тыс. тонн, высота храма с учетом креста — 55 м.
- Жаркая, но неустойчивая погода на этой неделе в Татарстане сохранится. Температуры воздуха в будние дни поднимутся до +34 градусов. К концу недели, в пятницу и субботу, жара спадет. Днем 23 июля ожидается +21... +26°С, 24 июля — от +19 до +24°С. В центральных и восточных районах сохранится неустойчивая погода: дожди, локально сильные, грозы и сильный ветер.
- Датский художник Курт Вестергор, получивший широкую известность как автор скандальных карикатур на пророка Мухаммеда, умер на 87-м году жизни.
Его первые скандальные картины были впервые опубликованы осенью 2005 года в датской газете «Юлландс-постен», где художник работал с 1980-х. После этого произошел международный политический и общественный скандал.
- Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сегодня сообщил, что поражение легких у пациентов с коронавирусом наступает через три-четыре дня, а не через шесть-семь, как это было раньше. Также он предупредил о новых симптомах COVID-19, которые больше схожи с проявлением ангины и кишечными расстройствами.
- На территории Башкирии снова фиксируют массовую гибель пчел в районах республики, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора. Пробы мертвых пчел отобрали в Аургазинском, Ермекеевском, Шаранском, Стерлитамакском, Гафурийском и Мелеузовском районах. 12 проб помора взяли в Ермекеевском районе, 18 — в Кармаскалинском. Специалисты предположили, что новые факты массовой гибели пчел связаны с обработкой полей пестицидами и агрохимикатами со стороны сельхозпредприятий.
- Сенатор Татьяна Кусайк выразила мнение, что прошедшим вакцинацию от коронавируса, необходимо предоставлять дополнительные выходные. Ведь после прививки в некоторых случаях может наблюдаться небольшое недомогание или повышение температуры.
- В дельфинарии Набережных Челнов родился южноафриканский морской котик. Мама малыша Ванесса и папа Элио родом из Уругвая. Последние четыре года они живут в дельфинарии автограда. Рождение морского котика в неволе — событие крайне редкое. В дельфинарии Челнов это происходит впервые.
- В Татарстане по состоянию на 15 июля несколько пляжей не соответствуют гигиеническим требованиям. Неудовлетворительные результаты проб по санитарно-химическим показателям показали исследования воды на пляже на озере Большом Лебяжьем и на городском пляже в Зеленодольске, по микробиологическим показателям — на пляжах «Нижнее Заречье», «Локомотив», «Комсомольский» и на городском пляже в Зеленодольске.
Татьяна ЛеухинаОбщество Татарстан
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