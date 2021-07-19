На базе отдыха в Краснодарском крае на девочку напал лев — Бастрыкин поручил взять проверку на контроль

В Краснодарском крае 13-летняя девочка получила травму во время нападения на нее льва на базе отдыха в селе Марьино Успенского района. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Краснодарскому краю доложить о ходе проведения доследственной проверки по этому факту.



Согласно имеющимся данным, происшествие случилось 16 июля. Девочка подошла к вольеру с хищником и протянула руку к внешнему ограждению, чтобы сфотографировать его. Лев ударил лапой по руке девочки, и она получила травмы кисти. Пострадавшую госпитализировали, ее жизни ничего не угрожает.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в том числе правомерность содержания дикого животного на базе отдыха. Проверяется соблюдение условий безопасности его содержания. Результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Маргарита Головатенко