Каждый четвертый татарстанец оплачивает услуги ЖКХ через госуслуги

Самый востребованный сервис у татарстанцев на портале госуслуг республики — оплата ЖКХ. Им пользуется каждый четвертый житель республики. Об этом рассказал на брифинге в кабмине «О новых электронных государственных и муниципальных услугах Республики Татарстан» глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин.

За первое полугодие 2021 года на портале прошло 3,6 млн оплат на сумму 11 млрд рублей. Татарстанцы также могут подавать показания счетчиков и через роботизированного помощника Лилию, которая работает с применением технологий искусственного интеллекта.



Всего на сайте госуслуг Татарстана оказываются услуги 16 министерств и ведомств и 43 районов республики.

