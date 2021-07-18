В Казани зафиксировали концентрацию формальдегида в воздухе на предельно допустимом уровне

Фото: Анна Сейтумерова (архив)

В Казани зафиксировали концентрацию формальдегида в воздухе на предельном допустимом уровне. Это следует из данных мониторинга на сайте Гидрометцентра РТ.



Станция мониторинга №6, расположенная на улице Степана Халтурина, 10 зафиксировала концентрацию формальдегида в 0,05 мг/куб.метр. Предельно допустимая норма — 0,05 мг/куб.метр.

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Данные представлены за период наблюдения с 13:00 15 июля по 07:00 16 июля.

В Гидрометцентре Татарстана повышенную концентрацию формальдегида в воздухе Казани, которую регулярно регистрировали с 18 июня по 2 июля, объяснили неблагоприятными метеорологическими условиями — погода в те дни формировалась под влиянием малоподвижного антициклона.

Татьяна Демина