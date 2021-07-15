Главное к утру: «Спартак» обыграл «Рубин», в РТ останется 16 мусорных полигонов, на Кубани не выселят туристов
«Реальное время публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 15 июля:
- «Рубин» проиграл «Спартаку» со счетом 0:4. Матч проходил в Москве на стадионе «Открытие Арена». Голы забили Виктор Мозес (10-я минута — с пенальти), Александр Соболев (55), Роман Зобнин (57) и Георгий Джикия (64). «Спартак» и «Рубин» еще встретятся друг с другом в первом туре чемпионата России нового сезона. Матч пройдет в Казани 24 июля.
- Гостиницы и отели на Кубани не вправе выселять туристов, которые подписали добровольное согласие на вакцинацию от коронавируса, но не сделали прививку. Им грозит штраф. Как объяснили в оперштабе Краснодарского края, ответственность за несоблюдение условия подписанного согласия лежит на туристе. Нарушение подпадает под ст. 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Гостю может грозить штраф до 30 тысяч рублей.
- На портале госуслуг появилась форма отправки заявления на оформление «школьной» выплаты. Родители, которые не пользовались порталом госуслуг ранее для оформления «детских» выплат и не получили уведомления, могут подать заявку в Пенсионный фонд. Тем, кто уже подал заявление в ответ на уведомление, ничего больше делать не нужно.
- Центризбирком России опроверг сообщения СМИ о том, что комиссия сделать выходные дни для школьников во время выборов в Госдуму. В ЦИК заявили, что сейчас совместно с Минпросвещения России прорабатывает вопрос наиболее оптимального варианта для разведения избирательного и образовательного процессов на предстоящих выборах.
- В Татарстане через 2 года планируется оставить 16 действующих мусорных полигонов. Сейчас на территории республики их 36. Основная проблема на сегодняшний день в сфере обращения ТКО — отсутствие дорог или дорожного покрытия к сельским поселениям, в связи с чем транспортные средства не способны обслуживать ряд населенных пунктов. В этом году остаточная вместимость полигонов истекает у девяти, а в следующем году еще у одиннадцати.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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