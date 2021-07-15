В Зеленодольском районе планируется косметический ремонт школы, расположенной в купеческой усадьбе XIX века

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Руководитель Зеленодольского района Михаил Афанасьев посетил одну из школ района, расположенную в купеческой усадьбе XIX века. В здании учебного заведения планируется провести косметический ремонт.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

Школа находится в деревне Красный Яр. В ней обучается 55 ребят. Глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев отметил, что здание 19 века необходимо сохранить в первозданном виде.

Фото: пресс-служба Зеленодольского района

— Необходим музейный уголок. Очень здорово, что дети могут прикоснуться к целой эпохе, которую хранят в себе эти стены — приводит его слова пресс-служба Зеленодольского района.



Фото: пресс-служба Зеленодольского района

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