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Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +31 градуса

05:24, 15.07.2021
Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +31 градуса
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 15 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град.

Ветер северо-западный умеренный, днем и вечером при грозе сильный порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. В Казани — от +26 °С до +30 °С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +26—29 градусов.

Общество Татарстан
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