Сегодня в Татарстане ожидается дождь, гроза и до +31 градуса
В четверг, 15 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем и вечером местами кратковременный дождь, гроза, локально град.
Ветер северо-западный умеренный, днем и вечером при грозе сильный порывами до 17—22 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +26 до +31 градуса. В Казани — от +26 °С до +30 °С. В Набережных Челнах столбики термометров поднимутся до +26—29 градусов.Общество Татарстан
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