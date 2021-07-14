Главное к утру: разрушение дорог из-за М-12, пересмотр планов строительства жилья в Красноярском крае
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 14 июля:
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил Минстрою пересмотреть планы по строительству жилья в Красноярском крае и пересчитать их в сторону увеличения. Вице-премьер добавил, что региону необходимо работать над развитием рынка жилищного строительства. Так, он отметил, что было обсуждено строительство метрополитена в Красноярске с использованием возвратных средств.
- В Верхнеуслонском, Кайбицком и Лаишевском районах начали разрушаться дороги из-за нарушения правил грузоперевозок. Грузовые машины перевозят материалы для строительства трассы М-12 — многие из них ездят с перегрузом. Автоинспекторы составили уже более 100 административных протоколов с начала года.
- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков подал в отставку. Верховная рада может рассмотреть заявление главы МВД 15 июля. Он был назначен министром внутренних дел Украины в 2014 году, его переназначили на должность в 2019 году. Тогда Верховная рада утвердила новое правительство Украины, состоящее из 15 министров и двух вице-премьеров.
- Казанский «Рубин» провел онлайн-презентацию состава перед стартом нового чемпионата Российской премьер-лиги. Игроки ответили на вопросы болельщиков, а также представили новые комплекты игровой формы на предстоящий сезон 2021/22. Кардинальных изменений в дизайне новой формы нет. Сохранены традиционные бордовые цвета у домашнего комплекта и зеленые — у выездного. На рукавах появились бледно-желтые вставки. Вратарская форма получила такой же бледно-желтый цвет.
- Главный тренер казанцев Леонид Слуцкий заявил, что футболисты «Рубина» нацелены завоевать чемпионство в новом сезоне РПЛ. По его словам, всегда сложно после успешного сезона играть второй год: «Должна появиться большая уверенность у игроков, но есть риск подумать, что мы уже многое умеем, что не нужно работать».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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