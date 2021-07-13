Итоги дня: стихия в Татарстане, переговоры Путина и Лукашенко, случай заражения двумя штаммами в России
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 13 июля.
- Сегодня в Татарстане, как и предупреждали накануне синоптики, разбушевалась непогода. В Тетюшском районе порывы ветра достигали 20 м/с, в Казани — 17 м/с. Из-за этого крышу здания Управления Министерства юстиции РФ по Татарстану снесло. Из-за сильного ветра упало несколько деревьев, в результате в Казани травмы получили три человека — две женщины, которых пришлось госпитализировать, и ребенок. Из-за скопления воды после сильного ливня в городе встали трамваи, а рабочим снова пришлось выйти на очистку засорившихся ливневок. В мэрии напоминают, что «в момент сильного ливня одномоментно вода не может уйти», из-за этого образуются подтопления. На завтра в Татарстане вновь прогнозируется ухудшение погоды: местами грозы, сильный ветер порывами 15—20 м/с, локально сильный дождь, град.
- Тем временем в европейскую часть России и на Дальний Восток на следующей неделе придет очень жаркая погода, предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, эта территория будет окрашена «не просто красным, а махрово-красным цветом». При этом в Западной Сибири, на востоке Уральского федерального округа и на западе Красноярского края будет заметный «мешок холода».
- В Татарстане составили список из 200 дворов для приоритетного благоустройства по республиканской программе «Наш двор» в 2022 году. Их выбрали по процентному соотношению проголосовавших людей к проживающим во дворах. В топ-200 вошли 65 дворов Казани, по 18 дворов в Набережных Челнах и Зеленодольском районе РТ, в Нижнекамском районе — 15 дворов, по девять дворов в Альметьевском и Чистопольском районах. Список также пополнится одним двором в Дрожжановском, двумя в Ютазинском и тремя в Камско-Устьинском районах. В них в следующем году завершается благоустройство по программе.
- В ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора сообщили, что в России случай инфицирования двумя штаммами COVID-19 зарегистрировали еще в 2020 году — ими заразилась пожилая женщина. Эксперты объясняют, что подобное может произойти с людьми со слабым иммунитетом или пациентами старшего возраста. Такая болезнь протекает тяжелее, но в большинстве случаев характеризуется лишь большей длительностью.
- В Казани речи об онлайн-праздновании Курбан-байрама, как это будет в Москве и Владимирской области, не идет — мечети останутся открытыми. «Коронавирус от нас не ушел, будем соблюдать дистанцию, носить маски на молитве, в мечетях — не более 100 человек, будем соблюдать дистанцию. Те, кто не будет помещаться в мечети, будут читать около мечети», — рассказал заместитель муфтия Татарстана Равиль хазрат Зуферов. В этом году праздник пройдет 20 июля.
- В Санкт-Петербурге завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они длились более пяти часов. «Наша экономика очень серьезно привязана к российской экономике», — отметил белорусский лидер. Эти и кооперационные связи помогают Белоруссии выстоять в условиях объявленных Западом санкций, считает Лукашенко. Путин же отметил, что Беларусь остается для России в сфере экономики большим и надежным партнером.
- Президент Белоруссии также добавил, что западные страны перешли к индивидуальному террору в отношении белорусов, поддерживающих действующую власть. «Мерзавцы подбирают время, атакуя живьем депутатов», — заявил он. Лукашенко пообещал вычислить их и привлечь к серьезной ответственности. По его мнению, это лишь вопрос времени.
- В Казани строительство нового двухблочного корпуса гимназии №18 с татарским языком обучения, расположенной на улице Кул Гали, планируется завершить уже к сентябрю 2022 года. Он будет рассчитан на 300 человек. С помощью него намерены решить проблему с перегруженностью гимназии, где количество учеников в 2,5 раза превышает проектную мощность. В новом корпусе оборудуют профильные учебные кабинеты, спортивный и актовый залы. Появится столовая на 220 посадочных мест. В самой гимназии №18 проведут капитальный ремонт.
- Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов рассказал, что впервые в стратегии национальной безопасности страны прописано, что в случае совершения против России действий, представляющих угрозу для ее суверенитета и территориальной целостности, в том числе выражающихся во введении политических или экономических санкций, власти могут принять симметричные и асимметричные меры. Это четкий сигнал всем, кто пытается развязать против нас так называемую гибридную войну, добавил он.
- После отравления 12 июля в казанском аквапарке «Ривьера» в больнице остается один ребенок, которого подключили к аппарату высокопоточной вентиляции легких. Сейчас он дышит сам, завтра его планируется перевести из реанимации в отделение. После инцидента председатель СКР Александр Бастрыкин запросил у руководителя следственного управления по Татарстану доклад обо всех обстоятельствах происшествия.
- В московском Кремле допустили введение обязательной вакцинации, как это сделали во Франции. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, такие меры могут стать безальтернативными для того, чтобы побороть эту пандемию и предотвратить дальнейшие вспышки. По данным Роспотребнадзора, более 28,6 млн россиян сделали прививку от COVID-19.
- Казанский «Ак Барс» подписал контракт с 29-летним канадским нападающим с правым хватом Джорданом Уилом. Договор рассчитан на два года. «Уверен, что североамериканская обученность вместе со скоростью позволят Джордану быстрее адаптироваться к КХЛ», — заявил генеральный менеджер хоккейного клуба Марат Валиуллин.
- Росстат сообщил, что в России наблюдается сокращение доли нефтегазового сектора в структуре ВВП — в 2020-м она составила 15,2%, тогда как в 2019-м была 19,2%. В 2017 году показатель НГС был на уровне 16,9%, в 2018-м достигал максимальной отметки в 21,1%.
- В Татарстане по итогам основного периода ЕГЭ 100 баллов по одному предмету получили 234 человека, из них 20 выпускников прошлых лет и 214 одиннадцатиклассников 2021 года. По сравнению с прошлым годом число стобалльников в республике увеличилось на 17. 200 баллов по двум предметам набрали 11 выпускников этого года. ЕГЭ в Татарстане сдавали 16 830 человек.
- Тем временем результаты ОГЭ в Татарстане оказались ниже республиканских показателей 2019 года — средние оценки по русскому языку и математике снизились на 0,17 и 0,38. Основной государственный экзамен в РТ написали 35 715 выпускников 9-х классов. Всего в ГИА-9 участвовали 36 060 выпускников школ Татарстана, в том числе 815 детей с ограниченными возможностями здоровья.
- РФПИ и крупнейший в мире производитель вакцин Serum Institute of India намерены запустить в Индии производство российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Первую партию ожидают уже в сентябре. Ежегодно на мощностях иностранного предприятия планируется выпускать более 300 млн доз препарата.
- В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении руководителей фирмы «Саман» по статье об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). По версии следствия, в налоговые декларации и другие документы вносились заведомо ложные сведения, в том числе о фиктивных взаимоотношениях с контрагентами. Так фирма уклонилась от уплаты налога на прибыль на сумму более 479 млн рублей.
- В частной гостинице в центре Геленджика утром произошел взрыв бытового газа. В результате погиб один человек, еще несколько, в том числе туристы, персонал и один подросток, пострадали, двое находятся в тяжелом состоянии. Одного гражданина спасли из-под завалов. Из отеля эвакуированы около 50 человек.
- В Татарстане с начала 2021 года с участием электросамокатов произошло 10 ДТП, в которых один человек погиб, еще 10 получили различные травмы. За это время в республике к административной ответственности по статье 12.19 КоАП РФ (нарушение ПДД пешеходом или иным лицом, участвующим в процессе дорожного движения) привлекли более 900 электросамокатчиков.
- В Казахстане признали финансовой пирамидой компанию родом из Татарстана Finiko. Правоохранительные органы республики обнаружили подозрительную деятельность во время мониторинга соцсетей. Прокуратура Казахстана инициировала мероприятия по установления причастных лиц. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 217 УК РК («Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, преступной группой, с привлечением денежных средств в особо крупном размере»).
- В Иркутске задержали мужчину, который угрожал выбросить трехлетнего ребенка из окна. После инцидента возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Приготовление к убийству малолетнего ребенка»). Ребенок не пострадал. Сообщается, что причиной данного поступка стал конфликт мужчины с его женой.
Татьяна Демина
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