Главное к утру: первое дело о договорном матче по футболу, контрактников обязали тестироваться на наркотики
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 13 июля:
- МВД завершило расследование первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между клубами «Чайка» и «Черноморец». Игра состоялась в 2019 году. По версии следствия, один из бывших руководителей футбольного клуба «Чайка» вступил в сговор с главным тренером команды «Черноморец». За умышленный проигрыш он обещал выплатить тренерскому составу и игрокам соперника вознаграждение в размере не менее 500 тыс. рублей. Тренер «Черноморца» убедил шестерых игроков своей команды отказаться от спортивной борьбы. «Чайка» победила со счетом 3:1, выиграла первое место в зоне «Юг» и получила путевку в ФНЛ.
- Президент Владимир Путин утвердил изменения в Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ. Военнослужащие-контрактники теперь обязаны проходить химико-токсикологические исследования на наркотики и психотропные вещества.
- Визит в Москву спецпредставителя президента США по вопросам климата Джона Керри — это позитивный сигнал для отношений двух стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров перед началом переговоров с Керри. По словам Лаврова, такой подход «полностью соответствует духу женевского саммита» лидеров двух стран.
- Команда из Татарстана Shadows 10 июля этого года стала бронзовым призером открытого чемпионата Европы по хип-хопу федерации Hip hop Unite, возрастная категория — кадеты. Из-за пандемии чемпионат проходил онлайн — в нем приняли участие свыше 150 команд из разных стран мира. Например, из России, Нидерландов, Дании, Португалии, Бельгии, Великобритании, Чехии, Италии, Южной Африки и Новой Зеландии.
- Глава лаборатории ветеринарного факультета Сараевского университета Теуфик Голетич сообщил, что первый случай заражения гамма-штаммом коронавируса выявлен в Боснии и Герцеговине. Этот штамм выявили у иностранного гражданина. По словам доктора, образец был взят 5 июля в больнице города Мостар.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым