Итоги дня: власти Татарстана просят больше вакцин, Черчесов покинул сборную России, чартеры в Египет разрешены
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за четверг, 8 июля.
- Власти Татарстана запросили больше вакцин от коронавируса, так как спрос на них превышает поставки, из-за чего в некоторых прививочных пунктах возник ажиотаж. Руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова отметила, что срывов в поставках вакцин не наблюдалось, они поступали в республику регулярно и систематически. При этом власти Татарстана по-прежнему не планируют вводить обязательную вакцинацию от COVID-19, а чтобы быстрее достичь коллективного иммунитета, намерены открывать больше прививочных пунктов.
- Президент России Владимир Путин отменил указ 2015 года о запрете чартерных полетов на курорты Египта. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что рейсы могут возобновиться уже в этом месяце. До этого еще в конце апреля 2021 года Путин и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси договорились о полном возобновлении авиасообщения между странами, в том числе с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.
- РФС расторгнул контракт с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым, руководившим командой с 2016 года, и его тренерским штабом. «Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года», — заявил президент организации Александр Дюков.
- Организаторы Олимпийских игр в Токио решили отказаться от допуска местных зрителей на соревнования в столичном регионе, куда входят префектуры Токио, Канагава, Тиба и Сайтама. Сегодня же министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что правительство страны вводит в Токио с 12 июля по 22 августа режим ЧС из-за ситуации с коронавирусом. Олимпийские игры там пройдут с 23 июля по 8 августа — режим чрезвычайной ситуации еще будет действовать.
- Постепенное открытие трассы М-12 Москва — Казань — Екатеринбург начнется в следующем году. Планируется, что к сентябрю 2024 года автомагистраль дойдет до Тюмени и Челябинска, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. К ее строительству планируется привлечь около 8 тыс. трудовых мигрантов из Белоруссии, Узбекистана и Киргизии.
- Один из крупнейших по числу маршрутов пассажирских перевозчиков Казани — МУП «ПАТП №4» возглавил депутат Госсовета Татарстана Альберт Мухаметшин. До этого он с 2007 года руководил ПАТП №2, где и.о. сейчас назначен его заместитель Марат Абдулхаков. В пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» подтвердили информацию о возможном объединении двух транспортных предприятий. Мухаметшин фактически является и.о. руководителя объединенной компании. Айрат Исхаков, возглавивший до него ПАТП №4, предположительно, станет в ней заместителем Мухаметшина.
- «Сейчас ситуация такова, что есть необходимость приостановить этот процесс», — объяснила приостановление выдачи сертификатов кафе и ресторанам на работу после полуночи глава пресс-службы президента РТ Лилия Галимова. Она обратила внимание, что в условиях пандемии есть решения, которые принимаются ситуативно. Те заведения общепита, что успели подать заявку и получили сертификаты на работу в ночное время, продолжают ими пользоваться.
- Вахитовский районный суд Казани вынес приговор Азату Вафину — водителю автобуса, который 24 ноября 2020 года вечером насмерть сбил девушку на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Островского. Он признан виновным по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Суд приговорил его к двум годам условного лишения свободы с испытательным сроком на три года, а также с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на 2 года 6 месяцев.
- Экс-президентов Киргизии Аскара Акаева и Курманбека Бакиева объявили в международный розыск по обвинению в причастности к коррупции на золоторудном месторождении «Кумтор». Фигурантами дела также стали бывшие премьер-министры страны Апас Жумагулов, Омурбек Бабанов и Игорь Чудинов, брат экс-главы государства Сооронбая Жээнбекова, экс-спикер парламента Асылбек Жээнбеков и младший сын Бакиева — Максим Бакиев.
- В административные здания предприятия и подразделения группы «Татнефть» сторонних посетителей будут пропускать только при предъявлении сертификата о вакцинации, в том числе QR‑кода. Посетить их смогут и те, кто покажет через мобильное приложение дневник здоровья на портале госуслуг, отрицательный ПЦР-тест или справку (сертификат) о наличии высокого титра антител в течение шести месяцев после перенесенного в тяжелой или средней форме коронавируса.
- Власти Санкт-Петербурга объявили об ужесточении ограничительных мер в связи с ситуацией с COVID-19. С 13 июля в городе запрещены массовые мероприятия численностью более 75 человек. Наполняемость театров и концертных залов не должна превышать 1,5 тыс. человек, количество зрителей в цирках сокращается до 50%. Спортивные мероприятия должны проводиться без зрителей, спортсмены, тренеры, судьи должны предоставлять отрицательный ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. Наполняемость пассажирских судов не может превышать 50% от количества имеющихся мест. На них запрещается проводить культурно-зрелищные мероприятия. Ограничения вводятся до 16 августа.
- В то же время мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что эпидемиологическая ситуация в столице стабилизируется, поэтому пока можно воздержаться от введения новых ограничений и восстановить работу объектов, расположенных на открытом воздухе. До 1 августа включительно в городе разрешается обслуживание посетителей на летних верандах без предъявления QR-кодов. По замыслу властей, это поддержит рестораны, туристическую отрасль и москвичей, «которые пока не успели завершить вакцинацию».
- Минздрав России получил письмо с предложением Евросоюза о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19 и готов его обсуждать. В московском Кремле инициативу Брюсселя назвали очень примечательной и очень положительной.
- Президент РТ Рустам Минниханов попросил не обвинять в засухе Гидрометцентр Татарстана и его руководителя Сергея Захарова. «Из-за того, что на Захарова будем «наезжать», дождя не будет», — остановил он упреки депутатов Госсовета республики. По словам Минниханова, у Татарстана есть ресурсы для борьбы с засухой, нужны правильные организационные мероприятия.
- В Москве возбудили первое уголовное дело по статье «Мошенничество» после факта покупки несуществующего QR-кода о вакцинации от коронавируса. За подделку сертификатов и ПЦР-тестов полиция столицы также завела 55 уголовных дел.
- Муниципальным служащим Татарстана запретили иметь иностранное гражданство: его или вида на жительство не должно быть у депутатов представительных органов, руководителей исполнительных органов муниципальной власти и у кандидатов на должность детского омбудсмена. Те, кто уже обладает гражданством другого государства, обязаны сообщить о его наличии.
- В Татарстане возбудили уголовное дело после падения ребенка из окна: 6 июля в Казани в одном из домов по улице Халезова семилетний мальчик выпал из окна пятого этажа, облокотившись на москитную сетку, которая не выдержала его веса. Ребенок умер спустя пару часов после госпитализации. Следствие считает, что причиной происшествия стало оставление мальчика без присмотра.
- В Центральном доме кинематографистов в Москве прошла церемония прощания с режиссером и актером Владимиром Меньшовым, умершим 5 июля от последствий коронавируса на 82-м году жизни. Похоронили его на Новодевичьем кладбище.
- В отношении экс-замглавы ФСИН Валерия Максименко следователи возбудили второе уголовное дело — он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). «Как и по первому обвинению, по второму делу он вину не признает», — сообщила его адвокат Кадрия Хазина.
- В возрасте 69 лет умер народный артист России, композитор Михаил Глуз. Он был автором музыки к балетам и мюзиклам, рок-операм и кинофильмам. Он же создал Международный культурный центр им. С. Михоэлса и Московский международный фестиваль искусств им. С. Михоэлса.
- Всемирная организация здравоохранения начала отслеживать «российский штамм», выявленный в РФ в январе. ВОЗ включила его список для наблюдения, куда входят варианты SARS-CoV-2 с мутациями, которые могут представлять угрозу, но по которым пока недостаточно данных.
Татьяна Демина
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