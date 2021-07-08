Главное к утру: строительство бассейна в гимназии №175, ликвидация причастных к убийству президента Гаити
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 8 июля:
- В Татарстане временно приостановили выдачу разрешений заведениям общепита на работу после полуночи. Такое решение связано с ситуацией с COVID-19 в республике. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендуется временно не направлять уведомления о получении разрешения на работу ночью. Минмолодежи РТ, Минобразования РТ, главам районов и муниципальных районов поручается усилить меры по недопущению COVID-19 в детских оздоровительных организациях. Массовые мероприятия разрешается проводить при подаче письменного уведомления не менее чем за 7 дней. Организаторам из других регионов России и из других стран необходимо будет предоставить ПЦР-тесты или сертификат о вакцинации.
- Сборная Англии победила Данию со счетом 2:1 и вышла в финал Евро-2020. Матч проходил на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Финал Евро-2020 пройдет 11 июля на стадионе «Уэмбли». За титул поборются сборные Италии и Англии. Для англичан это будет первый финал чемпионата Европы.
- На 93-м году жизни умер ветеран казанского хоккея, заслуженный работник физической культуры Татарстана Леонид Ефремов. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Ак Барс». Причина смерти не уточняется. Леонид Андреевич стоял у истоков хоккея в Казани. Играл за казанские клубы «Спартак», «Льнокомбинат», СК им. Воровского и СК им. Урицкого в позиции защитника. Ефремов принимал участие в первом в истории Татарстана хоккейном матче между казанским «Спартаком» и горьковским «Торпедо» на Кубок РСФСР в 1952 году. После завершения спортивной карьеры он работал на судейском и тренерском поприще, имел квалификацию судьи всероссийской категории. Среди воспитанников Ефремова — Сергей Котов, Ильдус Хуснуллин, Виталий Быков, Алексей Цуриков.
- ГУП «Татинвестгражданпроект» опубликовал фото со стройки бассейна в казанской гимназии №175. Авторы концепции архитектурного обновления здания гимназии — московская архитектурная компания AKVK&Partners. Здание бассейна спроектировали с помощью BIM технологии: трехмерного моделирования с применением цифровых прототипов реальных объектов. Несущий каркас здания бассейна и конструкция чаши выполнили из монолитного железобетона. Габариты чаши бассейна составят 11,5 х 25,5 м, его глубина — от 1,1 до 1,8 метра.
- В правоохранительных органах Гаити уточнили данные о наемниках, которые причастны к убийству президента страны Жовенеля Моиза в ночь со вторника на среду: четверо из них убиты, еще двое находятся под контролем полиции и допрашиваются. Трое полицейских, взятых в заложники, освобождены. Совет министров ввел военное положение в республике на 15 дней.
- В США умер режиссер и актер Роберт Дауни-старший. Ему было 85 лет. В последние годы Дауни-старший страдал синдромом Паркинсона. Он ушел из жизни дома в Нью-Йорке. Дауни-старший приобрел популярность после одного из своих первых фильмов «Патни Своуп» (1969). Среди других его работ — «Дворец Грисера» (1972), «Компания Хьюго» (1977), «Слишком много солнца» (1990). Его сын — тоже популярный актер Роберт Дауни-младший — снялся в ряде фильмов отца, например, в кинокартине «Загон».
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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