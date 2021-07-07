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Главное к утру: сокращенная рабочая неделя в Исландии, роботы «Яндекса» в США, итальянцы в финале Евро-2020

07:00, 07.07.2021
Главное к утру: сокращенная рабочая неделя в Исландии, роботы «Яндекса» в США, итальянцы в финале Евро-2020
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 7 июля:

  • Осенью этого года беспилотные роботы «Яндекса» — «Роверы» начнут доставлять еду в кампусах университетов США. «Яндекс» станет партнером сервиса по доставке еды Grubhub. «Роверы» будут частью платформы, разработанной американской компанией специально для кампусов университетов. С ее помощью можно оплачивать заказы студенческой или преподавательской картой.
  • Подавляющее большинство рабочего населения Исландии добилось права работать менее 40 часов в неделю после успешного тестирования нового формата. Об этом сообщила Ассоциация за устойчивую демократию (Alda), проанализировавшая итоги эксперимента. Эксперименты с сокращением традиционной 40-часовой рабочей недели организовало в Исландии в 2015-м и 2017 году правительство страны и власти Рейкьявика. Это был ответ на инициативу профсоюзов и гражданских активистов. В эксперименте приняли участие около 2,5 тысячи служащих и рабочих (более 1% трудоспособного населения всей Исландии. Их перевели на 35-часовую или 36-часовую неделю без сокращения заработной платы. В докладе ассоциации говорится, что продуктивность осталась прежней или, напротив, выросла на большинстве тестируемых рабочих мест.
  • Сборная Италии обыграла команду Испании в полуфинальном матче чемпионата Европы-2020 (1:1, 4:2 — по пенальти). На 60-й минуте гол забил Федерико Кьеза. Спустя 20 минут Альваро Мората подарил шанс своей команде и перевел игру в овертайм.
  • Татарстан вошел в топ-5 популярных экскурсионных направлений у россиян в 2021 году. Об этом сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). В число самых популярных экскурсионных направлений вошли: Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города Золотого кольца, Татарстан, Байкал, Камчатка, Алтай, экскурсионные туры по Кавказу. На республику, а в частности на Казань, приходится 9,5% от общего объема продаж.
  • В России минимальный размер оплаты труда в следующем году составит 13 617 рублей. Об этом заявили в пресс-службе Минтруда РФ. По сравнению с 2021 годом МРОТ увеличится на 6,4%. Повышение минимального размера оплаты труда с 2022 года коснется порядка 4,7 млн работников.
  • Лениногорским городским прокурором назначен младший советник юстиции Алексей Панишев приказом генерального прокурора России. Он родился 13 июля 1986 года в селе Войкино Алексеевского района ТАССР. В 2009 году Панишев окончил Институт экономики, управления и права (Казань) по специальности «юриспруденция». В 2013 году начал работу в органах прокуратуры в должности помощника прокурора Алексеевского района. С 2014 по 2019 годы был заместителем прокурора Алексеевского района. В 2019 году работал заместителем прокурора Кировского района Казани, с этого же года по 2021-й — заместителем прокурора Московского района Казани.
  • В Татарстане общая задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги на сегодняшний день составляет почти 8,3 млрд рублей. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов на брифинге в Доме правительства РТ.
  • В Санкт-Петербурге ФСБ задержала эстонского консула Марта Лятте с поличным при получении материалов закрытого характера. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ.
  • В России к 2024 году появится комплексная информационная система мониторинга состояния окружающей среды. Об этом заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко. Отдельные элементы системы разработают раньше. Например, часть, связанную с мониторингом состояния воздуха.
  • В Казани установили стелу с обратным отсчетом до начала Всемирных зимних игр Специальной Олимпиады, которая состоится в столице Татарстана в 2022 году. Она появилась на главной пешеходной улице города — Баумана. Стела представляет собой циферблат, на которым изображены логотип игр мифического дракона Зиланта и световые элементы-секунды.
  • Тела погибших при крушении Ан-26 на Камчатке обнаружили спасатели, сообщил глава региона Владимир Солодов. «Первые тела начинают доставать [прим. Ред. — из воды]. В режиме реального времени. По количеству [прим. Ред. — погибших] — ситуация все время меняется», — сказал он.
  • Платформа Antares Trade, созданная выходцами из «Кэшбери», приостановила сотрудничество с клиентами из стран СНГ из-за жалоб регуляторов. Об этом говорится на странице платформы в сети «ВКонтакте». Сотрудничество с клиентами из стран СНГ прекратилось 5 июля. Со вчерашнего дня инвесторам и партнерам запрещается участвовать на платформе в качестве инвестора или партнера.
  • В Москве первые 11 детей получили прививку первым компонентом вакцины от COVID-19 в детской городской клинической больнице им. З.А. Башляевой. Об этом рассказал главный врач больницы, главный педиатр департамента здравоохранения Москвы, доктор медицинских наук, профессор Исмаил Османов.
Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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