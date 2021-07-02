Главное к утру: продлили упрощенный порядок маркировки лекарств, когда появится «ЭпиВакКорона-Н»
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 2 июля:
- В России продлили упрощенный порядок маркировки и прослеживания лекарств еще на 7 месяцев — до 1 февраля 2022 года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Решение принято в связи с повышенным спросом на лекарства и эпидемиологическую ситуацию в России. При этом с 1 июля упрощенный порядок не распространяется на медикаменты, ввозимые в страну, так как это не востребовано.
- Директор детского коммерческого лагеря ООО ЦР «Инженеры будущего+» на базе гостиничного комплекса «Регина» в поселке Петровский под Казанью Рамильда Усманова прокомментировала инцидент с падением 9-летнего мальчика из окна. Ребенок крупный и очень активный. После происшествия она была с ним, пока его везли в реанимацию, разговаривала с пострадавшим. Подробности инцидента руководительница лагеря не раскрыла, но заявила, что в учреждении усилят меры безопасности детей.
- В Набережных Челнах потушили пожар на открытой площадке частной организации «Полимер кварц», где загорелись пластиковые отходы. По факту пожара прокуратурой организована проверка на предмет соблюдения требований пожарной безопасности и законодательства об обращении с отходами, сообщил представитель надзорного ведомства.
- В центре «Вектор» сообщили, что их новая вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона-Н» может поступить в гражданский оборот уже в ближайшие несколько месяцев. Препарат пока не зарегистрирован.
- Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин поручил в течение одной недели довести в регионы 30 млрд рублей, выделенные правительством России на ремонт дорог. К работам необходимо приступить оперативно, отметил он. Хуснуллин обратил внимание, что указанная сумма позволит в этом году отремонтировать 2 тыс. км автомобильных дорог в 84 регионах.
- Главный инфекционист Министерства здравоохранения Татарстана Халит Хаертынов сообщил, что антитела к коронавирусу сохраняются в организме человека после перенесенного заражения от трех до шести-семи месяцев. Все зависит от степени тяжести заболевания и иммунитета человека.
- В Татарстане назначили нового заместителя министра промышленности и торговли. Им стал бывший и. о. руководителя приволжского управления Ростехнадзора Родион Карпов.
- Председатель СК России Александр Бастрыкин провел онлайн-встречу с родственниками погибших и пострадавших в результате трагедии в казанской гимназии №175, которая произошла 11 мая. Бастрыкин еще раз выразил соболезнования родителям и родственникам в связи с трагедией. Он заверил их, что следователи разбираются во всех обстоятельствах произошедшего тщательным образом. По поручению председателя СК руководитель следственной группы рассказал родственникам о промежуточных результатах расследования.
- В Минэкономразвития России сообщили, что в стране наблюдается тренд на снижение инфляции. По словам главы ведомства Максима Решетникова, сильных колебаний в показателях не ожидается.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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