Тренер «Локомотива» объяснил расставание клуба с Игнатьевым

Главный тренер «Локомотива» Марко Николич объяснил причину расставания клуба с полузащитником Владиславом Игнатьевым. По его словам, это связано с новой стратегией «железнодорожников».

«Уход Игнатьева связан в большей степени с новой стратегией клуба. Когда я пришел в «Локомотив», мы были одной из самых «старых» команд в лиге. Может, даже и самой «старой». Сейчас будет одной из самых «молодых». Надо сказать спасибо и Владу Игнатьеву, и Антону Коченкову, и Ведрану Чорлуке. Они все очень много дали клубу. Но им по 34, 35, 36 лет. Однажды наступает момент, когда нужно писать новую историю», — заявил Николич.

Фото: fclm.ru

Напомним, 34-летний Игнатьев после пяти лет выступлений за «Локомотив» покинул команду нынешним летом. В следующем сезоне уроженец Набережных Челнов будет играть за казанский «Рубин», с которым он подписал однолетний контракт. В новый клуб он перешел в качестве свободного агента.

