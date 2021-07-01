Главное к утру: Волынец против микрофинансовых организаций, продажа «исходника» WWW за $5,4 млн
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 1 июля:
- Представитель Niletto прокомментировал ситуацию вокруг концерта певца ко Дню молодежи в Набережных Челнах, где собралось несколько тысяч человек без масок, не соблюдающих социальную дистанцию. По его словам, ответственность за соблюдение «ковидных» мер лежит по договору на организаторах. На концерте выступал не только Niletto, это было большое мероприятие.
- В России недельная инфляция выросла на 0,11% по сравнению с прошлой неделей, до 0,23%. С начала июня инфляция в стране составила 0,63%, с начала 2021 года — 4,13%, уточнили в Росстате.
- Детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец выступила против микрофинансовых организаций. По ее мнению, их работу надо прекратить, так как они «пользуются неграмотностью людей и выдают им кредиты под огромные проценты». Волынец считает, что микрофинансовые организации злоупотребляют положением людей, нуждающихся в деньгах, и лишают таких граждан последнего имущества. Она предложила ввести максимальный процент по микрофинансовому займу и закрывать компании, которые превысят установленный предел.
- В этом году в Татарстане на водных объектах погибли 39 человек, в то время как в 2020 году — 35. По словам начальник ГУ МЧС России по РТ Рафиса Хабибуллина, 72% утонувших купались в необорудованных местах. Спасли на воде в Татарстане с начала года 20 человек, в прошлом году — 37.
- В Татарстане с начала года произошло 3 538 пожаров — это на 18% больше, чем за тот же период 2020-го. В этом году на пожарах погибли 103 человека, что значительно (на 48%) больше аналогичного периода прошлого года. 58% процентов от общего числа пожаров — возгорание сухой травы и мусора, 42% — техногенные пожары.
- Тим Бернерс-Ли, создавший WWW продал исходный код интернета на аукционе Sotheby’s. Лот был представлен в виде невзаимозаменяемого токена (NFT). Его купили за $5 434 500. Лот, включающий в себя HTML, HTTP и URL, содержит доступ к файлам для просмотра всех 9 555 строчек кода WWW, 30-минутную анимированную визуализацию кода и «цифровой плакат» со всеми строками и письмо «о коде и процессе его создания».
- Умер бывший глава американского Пентагона Дональд Рамсфелд. Ему было 88 лет. Министром обороны США его назначили в ноябре 1975 года. Рамсфелд стал самым молодым (43 года) главой этого ведомства. Должность он занимал до 20 января 1977 года.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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