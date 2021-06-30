В ПФО рост возбужденных уголовных дел в отношении несовершеннолетних составил 22%

В Приволжском федеральном округе наблюдается рост возбужденных уголовных дел в отношении несовершеннолетних на 22%, сообщила заместитель председателя Следственного комитета России Елена Леоненко на оперативном совещании 30 июня в Казани.



Одной из важнейших задач она назвала защиту жилищных прав детей-сирот и призвала реагировать на все факты нарушения их прав — предоставления им некачественного жилья, хищений выделенных средств и их ненадлежащего освоения, отметила необходимость оценки действий должностных лиц на предмет халатности.

Несмотря на спад по России преступности среди несовершеннолетних, в ПФО эта проблема вызывает обеспокоенность — число таких преступлений растет. Леоненко призвала принять исчерпывающие меры по декриминализации юношества и в каждом отдельном случае выяснять, вовлекали ли подростка в преступность взрослые.

Она отметила, что в ПФО снизился уровень возмещений ущерба по делам о налоговых преступлениях и следственным руководителям следует активизировать работу в данном направлении.

Фото: realnoevremya.ru

В июне сообщалось, что в Набережных Челнах увеличилось число детей, поставленных на учет в инспекции по делам несовершеннолетних. В основном несовершеннолетние совершают кражи из магазинов. При этом чаще они действуют группами по два и более человек, а это уже тяжкое преступление.

Маргарита Головатенко