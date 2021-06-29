Жительницу Бавлов осудили за мошенничество с квартирами на 54 млн рублей

Бавлинский горсуд рассмотрел уголовное дело, о мошенничестве в значительном, крупном и особо крупном размерах в отношении местной жительницы, сообщает пресс-служба суда.



Суд установил, что с 2010 по 2019 годы подсудимая по разработанной заранее схеме обманывала вкладчиков инвестиционной компании, злоупотребляя их доверием. Она получала от них средства под предлогом первоначального взноса при покупке квартир в Казани по программе «Ветхое жилье» по заниженным ценам. Злоумышленница заранее понимала, что не имеет отношения к проекту и не намеревалась выполнять принятые на себя обязательства по передаче в собственность квартир. Полученные деньги она изначально хотела похитить.

Сумма ущерба собственникам имущества составила 54 млн рублей. Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном, общая возместить причиненный ущерб потерпевшим. Суд признал женщину виновной и назначил ей наказания в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Она обязана возместить потерпевшим ущерб.

Фото: realnoevremya.ru

По оценке Финуниверситета при правительстве РФ, за последние 5 лет число преступлений в сфере недвижимости, совершаемых за год, выросло на 18%. Большинство преступлений с недвижимостью совершается на вторичном рынке при заключении сделок в простой письменной форме.

Маргарита Головатенко