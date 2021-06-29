В России за сутки выявлено 20 616 новых случаев заболевания коронавирусом
В России за сутки выявлено 20 616 новых случаев заболевания коронавирусом. Число инфицированных выросло до 5 493 557 человек.
За сутки в России выздоровели 14 697 пациентов. Полностью переболели в стране 4 984 037 человек.
Зафиксировано 652 летальных исхода. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 134 545 россиян.
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