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В России за сутки выявлено 20 616 новых случаев заболевания коронавирусом

11:24, 29.06.2021
В России за сутки выявлено 20 616 новых случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

В России за сутки выявлено 20 616 новых случаев заболевания коронавирусом. Число инфицированных выросло до 5 493 557 человек.

За сутки в России выздоровели 14 697 пациентов. Полностью переболели в стране 4 984 037 человек.

Зафиксировано 652 летальных исхода. За весь период пандемии коронавирус унес жизни 134 545 россиян.

Актуальные новости о пандемии читайте в материале «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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