В Татарстане запустят эксперимент по борьбе с сине-зелеными водорослями

В 2022 году в Татарстане запустят эксперимент по борьбе с сине-зелеными водорослями. В этом году будет определен водоем, в котором пройдут испытания.

Цветение сине-зеленых водорослей является большой проблемой не только для Татарстана, но и для всей России. Из-за недостатка кислорода в воде микроводоросли начинают цвести. Водоросли токсичны и быстро размножаются.



Фото: НТР 24/цветение Камы в 2020 году

В Татарстане попробуют применить технологию биоремедиации водоемов на основе планктонного штамма хлореллы GKO.

«В отличие от хлореллы такие токсичные вещества никто не ест. Хлорелла начинает наращивать биомассу. Эта водоросль не является токсичной и пригодна для употребления в пищу беспозвоночными животными и рыбами. При помощи хлореллы из водоемов изымаются загрязняющие вещества — азот и фосфор», — приводит «Татар-Информ» слова сотрудницы Центральной специализированной инспекции аналитического контроля.

В начале июня пользователи социальных сетей опубликовали пост с фотографией Архиерейского озера возле села Тарлаши в Лаишевском районе РТ. На снимке видно, что водоем имеет нетипичный цвет. Анализы проб воды, взятые экологами из Архиерейского озера, показали наличие антропогенного воздействия (воздействие человеческих факторов) на водоем.



Ольга Плешкова