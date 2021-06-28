Итоги дня: новая вакцина, повышение возраста приобретения оружия, приговор за убийство главы «Водоканала»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за понедельник, 28 июня.
- Вахитовский райсуд Казани вынес приговор четырем обвиняемым по делу о расправе над главой МУП «Водоканал» Григорием Арутюновым в 2004 году. Согласно приговору, его расстреляли за 10 тысяч долларов — за отказ согласовать ввод в эксплуатацию сети водоотведения и канализации к зданию салона ритуальных услуг на улице Адоратского и создание тем самым помех бизнесу группировки «27 квартал». Ирек Ганеев получил 13 лет колонии строгого режима за организацию убийства, Владимир Малков — 15 лет лишения свободы и остался на пожизненном заключении, Иван Балобанов — 12,5 года лишения свободы (по совокупности двух приговоров — 24 года колонии строгого режима), Фарид Галиуллин — 12 лет лишения свободы (в сумме — 25 лет колонии строгого режима). Подробнее — в материале «Реального времени».
- Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий правила выдачи лицензий на оружие. Теперь охотничье оружие и гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны граждане смогут приобрести с 21 года, а не с 18 лет. Законом запрещается выдавать лицензию на оружие гражданам с двумя судимостями или одной за умышленный незаконный оборот оружия, за экстремизм, терроризм и его оправдание или за умышленное преступление с насилием против ребенка.
- Центр «Вектор», разработавший вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона», планирует зарегистрировать еще один препарат для профилактики заболеваемости вирусом. Он получил название «ЭпиВакКорона-Н». Вакцина разработана на основе пептидных антигенов, пишет «РИА Новости» со ссылкой на госреестр лекарственных средств Министерства здравоохранения России. Препарат намерены производить в форме суспензии для внутримышечного введения, «1 доза/0,5 миллилитров».
- В Казани простились с председателем ТРО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» Фаридой Забировой. Прощание состоялось в мечети имени Марджани. Причиной смерти архитектора называют коронавирус.
- Мэр Челнов Наиль Магдеев не согласился с главой территориального отдела Роспотребнадзора Ильгизяром Бариевым, который предложил ужесточить антиковидные ограничения после концерта артиста Niletto. По словам Бариева, на концерте ко Дню молодежи челнинцы забыли о необходимости соблюдения социальной дистанции, и если организаторы не могут обеспечить безопасность, то количество праздников следует сократить или вовсе отменить их. Вместо этого Магдеев посоветовал главе местного РПН заняться общественным транспортом.
- 28 июня в некоторых районах Москвы выпало до 70% от месячной нормы осадков. На юго-западе столицы был наиболее интенсивный ливень (53 мм), в центре — 43 мм, на севере и северо-западе — 41 мм и 43 мм соответственно. Месячная норма осадков в Москве в июне составляет 75 мм. В том числе сильный ливень затопил каток группы тренера Этери Тутберидзе в «Хрустальном» в Москве. Из-за ветра в столице России упал башенный кран и снесло крышу здания.
- В Татарстане на этой неделе также начнет спадать жара. На сайте Гидрометцентра РТ говорится, что 30 июня и 1 июля антициклон постепенно будет сдавать свои позиции и жара начнет постепенно ослабевать. В эти дни возможны кратковременные дожди, грозы, кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с, локально шквал до 23 м/с и град. В среду днем ожидается от +29 до +34 градусов, в четверг — от +26 до +31 градусов.
- По данным сайта Eldorado Weather на 27 июня, Татарстан оказался одним из самых жарких регионов в Европе среди представителей России. В населенных пунктах республики столбики термометров не опускаются ниже 40 градусов. В топ также попали населенные пункты Калмыкии, Саратовской и Оренбургской областей.
- За прошедшие выходные в водоемах Татарстана утонули четыре человека, спасены двое. С начала купального сезона этого года на воде погибли 22 человека (в том числе один ребенок), спасены 13 человек (в том числе трое детей).
- В некоторых домах Дербышек в Казани отключили свет. По данным МЧС РТ, случилась авария на электросетях. В «Сетевой компании» подтвердили, что произошло аварийное отключение света. Аварию уже устранили, дома жителей Дербышек вновь обеспечены электричеством.
- Чехия потребовала от России выплатить компенсацию в связи со взрывами во Врбетице в 2014 году, к которым, по мнению властей страны, причастны российские спецслужбы. Ее размер оценивается в 650 млн крон, то есть примерно €25,5 млн. Заместитель министра иностранных дел Чехии Мартин Смолек вручил российскому послу в Чехии Александру Змеевскому дипломатическую ноту с требованием выплаты компенсации.
- Против пилота вертолета, приземлившегося на пляже в казанском Лаишево, возбудили уголовное дело по статье о совершении из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств. Ход предварительного расследования и результаты проверки находятся на особом контроле и.о. Приволжского транспортного прокурора.
- Руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова заявила, что вероятность принятия новых ограничительных мер из-за COVID-19 будет всегда зависеть от ситуации. Она отметила, что сейчас непростая эпидемиологическая ситуация. Чаще фиксируют сложное течение болезни — больше молодых людей болеют в сложной форме.
- Тем временем глава российского Минздрава Михаил Мурашко, отвечая на вопрос, кажутся ли ему действующие в стране ограничения, введенные из-за борьбы с коронавирусом, очень мягкими, дал утвердительный ответ. Он добавил, что власти рассматривали более серьезные меры для воздействия на граждан, и отметил, что «они начали реализовываться».
- На юге Лондона в районе железнодорожной станции Элефант-энд-Касл прогремел взрыв. На кадрах с места происшествия видны огонь и столб черного дыма. На месте работают экстренные службы.
- Первая российская авиакомпания стала облетать Белоруссию из-за санкций — это авиагрузовая группа «Волга-Днепр». «Мы действительно решили временно не использовать для полетов своих самолетов воздушное пространство Белоруссии», — сообщил РБК представитель группы «Волга-Днепр». От дальнейших комментариев он отказался.
- Председатель Духовного управления мусульман России муфтий шейх Равиль Гайнутдин издал приказ, обязывающий сотрудников аппарата организации пройти вакцинацию от коронавируса. Документ распространяется на духовенство Соборной, Исторической и Мемориальной мечетей Москвы. После прививки сотрудники аппарата организации должны предоставить копию сертификата о вакцинации. Те, у кого есть противопоказания к ней, обязаны показать подтверждающие это документы.
- «Ак Барс» продлил контракт с защитником основной команды Дмитрием Юдиным. Новое соглашение хоккеиста с казанцами рассчитано до 30 апреля 2023 года. Юдин выступает за «Ак Барс» с сентября 2018 года.
- В Казани уменьшили количество мобильных пунктов вакцинации от коронавируса у станций метро. Получить вакцину от COVID-19 можно возле станций: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Площадь Тукая» и «Дубравная». Раньше прививку можно было сделать у девяти станций.
- Ученые назвали основные симптомы нового штамма COVID-19, который изначально распространялся в Южной Америке и получил название «лямбда». К симптомам относятся высокая температура, непрерывный кашель, а также потеря или изменение обоняния и вкуса. Этот штамм выявили в Перу, Чили, Эквадоре и Аргентине в конце 2020 года. У ученых нет доказательств, что новый штамм провоцирует более тяжелое течение болезни или ослабляет действие вакцин.
- В Казани директора казанского филиала Академии стандартизации, метрологии и сертификации Андрея Яшина оправдали по делу об аферах с госконтрактами Минпромторга. Претензии МВД и гособвинения к Яшину были связаны с двумя контрактами на 3 млн рублей на обучение поставщиков комплектующих для ПАО «КАМАЗ» в 2013-м и проведение «Дней качества РТ» в 2018 году. Оба договора Минпромторг РТ заключал с «Международным сертификационным бюро», подконтрольным Яшину как учредителю.
- Банк России может рассмотреть повышение ключевой ставки на июльском заседании. Как заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, повышение ключевой ставки может случиться на 0,25—1%. По словам Набиуллиной, этот шаг зависит от данных и сейчас ЦБ детально рассматривает имеющуюся информацию.
- На 28 июня в Казани зарегистрирован 9 921 безработный. Год назад было 26,4 тыс. человек, что в 2,5 раза больше показателей текущего года. В Казани снизилось число безработных: за 6 месяцев 2021 года в органы службы занятости обратились 12,5 тыс. человек, в аналогичный период 2020 года — 33,2 тыс. соискателей. Больше всего безработных зарегистрировано в Приволжском (3 257 человек), Советском (2 633 человека) и Ново-Савиновском (1 548 человек) районах.
- Российские пекари предупредили о возможном росте цен на хлеб из-за нового ГОСТа для предприятий хлебопекарной отрасли Евразийского экономического союза. В новом ГОСТе термин «хлебопекарная продукция» трактуется как продукция, включающая хлебобулочные изделия, хлебобулочные полуфабрикаты, хлебные изделия и хлебные полуфабрикаты, но такого определения в Налоговом кодексе нет. Из-за этого пекари могут лишиться льготного НДС в десять процентов. На отрасль может лечь дополнительная финансовая нагрузка на уровне 22,4 млрд рублей.
Дарья ПинегинаОбщество Татарстан Магдеев Наиль ГамбаровичЗабирова Фарида Мухамедовна
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