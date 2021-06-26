Новости общества

19:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Иране произвели тестовую партию вакцины «Спутник V»

18:19, 26.06.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Иране произвели тестовую партию вакцины «Спутник V»
Фото: Максим Платонов

В Иране началось производство первой партии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении РФПИ.

Российская вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 67 странах. В Министерстве здравоохранения и народонаселения Египта сообщили, что со следующей недели начнется применение российской вакцины от COVID-19 «Спутник V».

Алексей Нечаев
ОбществоМедицина
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также