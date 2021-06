В Иране произвели тестовую партию вакцины «Спутник V»

В Иране началось производство первой партии российской вакцины от COVID-19 «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).



«Иран стал первым государством Ближневосточного региона, в котором осуществлено производство вакцины «Спутник V», — говорится в заявлении РФПИ.

#RDIF and @Actoverco1, one of Iran’s leading pharmaceutical companies, announce the production of a test batch of the Russian @sputnikvaccine against coronavirus.#Iran has become the first country in the Middle East to produce Sputnik V. pic.twitter.com/CwAj2B3K5u