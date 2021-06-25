В Казани в пятницу вечером наблюдаются пробки на выезде из города

Пробки образовались на выездах из Казани: на улице Мира, Горьковском шоссе, на Оренбургском и Мамадышском трактах. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».



Серьезные заторы наблюдаются в обоих направлениях по улице Космонавтов. Движение затруднено также по улице Николая Ершова, Академика Губкина, Гвардейской, Аделя Кутуя и по Кировской дамбе в направлении из центра.

Несколько недель назад в Казани в пятницу вечером образовались 9-балльные заторы.



Алексей Нечаев