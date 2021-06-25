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В Казани в пятницу вечером наблюдаются пробки на выезде из города

18:03, 25.06.2021
В Казани в пятницу вечером наблюдаются пробки на выезде из города
Фото: pixabay.com

Пробки образовались на выездах из Казани: на улице Мира, Горьковском шоссе, на Оренбургском и Мамадышском трактах. Об этом свидетельствуют данные «Яндекс.Карт».

Серьезные заторы наблюдаются в обоих направлениях по улице Космонавтов. Движение затруднено также по улице Николая Ершова, Академика Губкина, Гвардейской, Аделя Кутуя и по Кировской дамбе в направлении из центра.

Несколько недель назад в Казани в пятницу вечером образовались 9-балльные заторы.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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