Итоги дня: обязательную вакцинацию введут еще 8 регионов, казанец угрожал взорвать дом, дивиденды «Татнефти»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 25 июня.
- Замдиректора НИИ гриппа им. Смородинцева по научной работе Дарья Даниленко сообщила, что в России выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса «Дельта плюс». Однако в Роспотребнадзоре отметили, что «подобные заявления зачастую не подтверждаются после научной экспертизы». Информация проверяется.
- В России с понедельника еще восемь регионов вводят обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан из профессиональных групп риска, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Пока она существует в 10 субъектах страны.
- В России разрешили прививать «Спутником V» беременных, у которых есть высокий риск тяжелого протекания COVID-19. Решение о снятии противопоказаний для применения вакцины «Гам-КОВИД-Вак» принято экспертным сообществом, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.
- Власти Башкирии из-за недостатка вакцины перенесли новые «ковидные» ограничения, которые должны были вступить 29 июня, на 5 июля. Это касается правила об обслуживании в заведениях общепита только вакцинированных от COVID-19 и лиц с отрицательным ПЦР-тестом, ограничений на междугородние пассажирские перевозки и работу салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций и студенческих общежитий.
- Власти Москвы обязали отправить на удаленку 30% сотрудников. В соответствии с указом мэра Сергея Собянина, на дистанционный режим должны перевести всех работников старше 65 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями. Это не распространяется на тех сотрудников, чье нахождение на рабочем месте является критически важным, а также полностью привитых от коронавируса.
- В Татарстане же пока не планируют вводить дополнительные ограничения из-за распространения COVID-19, как это делается в других регионах, но не исключают такого развития событий в будущем. «У нас на сегодня ситуация сдерживаемая, контролируемая», — заявила замглавы Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина. Она напомнила, что в республике не разрешали работу ночных заведений, действуют ограничения по массовым мероприятиям и по наполняемости концертных залов.
- Число работающих по ночам заведений общепита в Татарстане увеличилось до 10 — пять в Зеленодольске, два в Казани, по одному в Высокой горе, Азнакаево и Заинске. Всего поступило 22 заявки, 12 из них отклонены, так как персонал там не вакцинирован на 100%.
- Состоялось годовое собрание акционеров ПАО «Татнефть» — оно прошло в заочной форме. Акционеры одобрили финальные дивиденды за 2020 год в размере 12,3 рубля на акцию, говорится в сообщении компании.
С учетом ранее выплаченных дивидендов за первое полугодие в размере 9,94 рубля на акцию выплаты за 2020 год составят 22,24 рубля на акцию. Также на собрании утвердили новый состав совета директоров.
- Обязательную вакцинацию от COVID-19 работников заведений общепита, которая началась в Москве, поддержал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов, посетивший Казань. «Они не должны быть распространителями инфекции, заразы», — отметил он. Однако Титов считает, что процедура должна быть все-таки не обязательной, а стимулирующей.
- Не оценил бизнес-омбудсмен идею о введении в стране четырехдневной рабочей недели, отметив, что такое возможно «не раньше, чем производительность труда в России вырастет до уровня той же Германии». Титов обратил внимание, что в стране наблюдается дефицит рабочей силы, особенно высокопрофессиональных кадров. «Их днем с огнем не сыскать», — заявил он.
- Татарстанский певец Фирдус Тямаев уезжает на операцию в Германию, запланированную на начало июля. Подробностей артист не раскрыл, только заверил фанатов, что она не скажется на его пении. Он пообещал поделиться информацией, «если все пройдет нормально».
- В Управлении Роспотребнадзора по РТ остались недовольны результатами исследований воды водоемов озера Большое Лебяжье и пляжа «Нижнее Заречье» (ТКБ). Ведомство не рекомендует купаться в данных местах, так как пробы оказались неудовлетворительными по санитарно-химическим показателям.
- Правительство России выделит на лечение пациентов с COVID-19 еще 25 млрд рублей. Власти убеждены, что дополнительные вложения позволят обеспечить стабильность системы обязательного медицинского страхования. «Не менее 700 тыс. госпитализаций при ковиде будет проведено за счет этих средств», — заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
- В Казани задержали мужчину, запершегося в квартире дома №77 на улице Рихарда Зорге и угрожавшего взорвать гранату. К мужчине пришли судебные приставы и потребовали прибрать квартиру в связи с антисанитарией и горами мусора в ней, на что последовала такая реакция. На мужчину завели уголовное дело — его подозревают в угрозе применения насилия в отношении представителя власти. Похожий случай сегодня случился и в Уфе — там пьяный мужчина грозился взорвать дом по улице Максима Горького.
- Сегодня Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение — сегодня в Татарстане жара должна была достигнуть +37 градусов. ПНЗ №11 на пересечении улиц Амирхана и Лаврентьева зафиксировал в 14.19 в Казани +36,8 градуса.
- Роспотребнадзор Татарстана завершил проверку в казанском ресторане More & More. Ведомство выявило «нарушения текущего характера» и составило два протокола об административных правонарушениях на юрлицо и должностное лицо. За медицинской помощью по отравлению никто не обращался, отметили в Роспотребнадзоре.
- «КАМАЗ-Мастер» представил новый грузовик для гонки «Шелковый путь». Машиной с кабиной К5 будет управлять действующий победитель ралли «Дакар» пилот Дмитрий Сотников. Новый грузовик оснащен рядным шестицилиндровым дизельным двигателем с турбонаддувом и промежуточным охлаждением и способен развивать максимальную скорость до 165 км/ч.
- На фоне грядущего закрытия курортов Краснодарского края для непривитых от коронавируса граждан местные владельцы отелей и гостиниц начали снижать цены на отдых в августе. Так они пытаются удержать туристов. По предварительным данным АТОР, россияне уже аннулировали около 30% бронирований на июль и более 70% на август. Тем временем Роспотребнадзор рекомендовал региону допускать в отели не только привитых, но и переболевших COVID-19 туристов, а также тех, кто не может вакцинироваться по медицинским показаниям.
- Экс-главреда признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его девушку, гражданку РФ, Софью Сапегу перевели под домашний арест. По словам родителей россиянки, сейчас она живет в съемной квартире в Минске.
- В Казани 26 июня центральной площадкой празднования Сабантуя станет Березовая роща в поселке Мирный. Праздник отметят также в Дербышках, в лесопарковой зоне озера Лебяжье и на территории Казанского ипподрома. В экстрим-парке «Урам» впервые проведут вечерний молодежный «Яңа сабантуй». Сабантуй пройдет с соблюдением «ковидных» ограничений: термометрия на входе, масочный режим, 50-процентная заполняемость зрительских трибун.
Татьяна ДеминаУправление Роспотребнадзора по Республике ТатарстанТАТНЕФТЬ ИМ. В.Д. ШАШИНАКАМАЗ-Автоспорт спортивная команда КАМАЗ-МастерАвдонина Любовь Геннадьевна
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