Обанкротившейся миллиардер Тукаев обвинил новое руководство «Тимашевской птицефабрики» в рейдерском захвате

Бизнесмен из Лениногорска Ильшат Тукаев обвинил в рейдерском захвате новое руководство «Тимашевской птицефабрики» в Самарской области, где на днях ввели процедуру наблюдения. Сам Тукаев, напомним, также является личным банкротом.

В интервью «Волга Ньюс» Тукаев рассказал, что его предприятия — «ПлемРепродукт», «Репродукт», «Тимашевская птицефабрика» — работали как единый цикл. Генерирование прибыли ООО «Тимашевская птицефабрика» происходило благодаря поставкам яиц от «ПлемРепродукта» и комбикормов от «Репродукта». Банкротство одного актива потянуло за собой и другие — в отношении «Тимаевской птицефабрики» также рассматривается дело о банкротстве.

Действующее в настоящее время руководство самарского предприятия — генеральный директор Анатолий Козловский, члены совета директоров Михаил Крылов и Владимир Кривош — было назначено в апреле 2020 г. для принятия антикризисных мер. Сам Крылов, добавляет Тукаев, пообещал решить вопрос с требованиями банка-кредитора и заключить мировое соглашение, но при условии появления нового руководства. Однако, по мнению Тукаева, ситуация не только не улучшилась (соглашение так и не заключили), но и многократно ухудшилась.

По данным бухгалтерской отчетности за прошлый год, управленческие расходы (расходы, не связанные с производством) птицефабрики увеличились на 140 млн и составили более 200 млн в год. В то же время за 2020 г. общество получило чистый убыток в размере 420 млн рублей. В этот период, рассказал Тукаев, птицефабрика также заключила договор об оказании консалтинговых услуг с подконтрольной Крылову фирмой на более чем миллион рублей в месяц.

— Фактически Михаил Крылов ввел меня в заблуждение. Считаю произошедшее ничем иным, как рейдерским захватом. Вернуть все в прежнее положение я не имею возможности, поскольку в отношении меня введена процедура банкротства — реализация имущества, которая запрещает мне лично голосовать как участнику общества, — прокомментировал Ильшат Тукаев.

Александр Артемьев