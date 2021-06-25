В Казани из-за жары усилили полив деревьев

В Казани из-за высоких температур усилили полив зеленых насаждений: увеличены количество поливомоечных машин и объем воды, который тратят на одно дерево. Работы ведутся по специальному графику.

Полив ведут днем и ночью. Для этого в жаркие дни задействованы 45 поливомоечных машин вместо привычных 30, в ночное время — 13. На одно дерево тратится примерно 100 литров воды при нормативе в 50 литров.

Рабочие поливают насаждения возрастом от 1 года до 10 лет, растущие вдоль дорог или в местах массового отдыха. В день освежают 5,3 тысячи деревьев. Всего по Казани необходимо полить свыше 42 тыс. насаждений, сообщается на сайте мэрии Казани.



Вдоль дорог и в местах отдыха работает также система автополива, протяженность которой составляет 225 км.



Напомним, с 10 июня казанские дороги для защиты от жары днем, с 11.00 до 15.00, при температуре воздуха выше +25 градусов поливают водой. Для этого ежедневно задействуют до 90 поливомоечных машин.

В Татарстане установилась аномально жаркая погода с максимальными температурами, близкими к рекордным значениям. Среднесуточный показатель на 9 и более градусов выше климатической нормы. В связи с этим 22 июня Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение.

По данным Гидрометцентра РТ, в республике в выходные сохранится аномально жаркая погода. В субботу и воскресенье, 26—27 июня, ночные температуры составят +17..+23 градуса. Днем синоптики прогнозируют от +30 до +36 градусов.

Татьяна Демина