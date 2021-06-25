В Татарстане снова продлили штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов

В Татарстане сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность лесов. Об этом напомнили в Гидрометцентре Татарстана.

С 26 июня по 1 июля в Татарстане сохранится высокая пожарная (4 класс) и чрезвычайная пожарная опасность лесов (5 класс).

Штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности лесов Татарстана в этом году впервые объявили с 11 мая и с тех пор еженедельно продлевали.



С 16 июня в связи с высокой и чрезвычайной опасностью лесных пожаров власти Татарстана ограничили посещение и въезд машин в леса. На лесных дорогах установлены аншлаги и шлагбаумы, по выходным дням организуют временные посты.





Ольга Плешкова