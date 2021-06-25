Главное к утру: обеспечение водой казанских поселков, ущерб Крыму в 171 млн рублей, презентация Windows 11
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро пятницы, 25 июня:
- Вчера в Пестречинском районе РТ в лагере «Чайка» шесть детей в возрасте 10—13 лет выпили антисептик и отравились. Прокуратура Пестречинского района РТ проводит проверку по факту отравления детей. Также идет доследственная проверка. В Минмолодежи РТ пояснили, что дети самостоятельно употребили антисептик.
- 53-м военным следственным отделом Следкома РФ, дислоцированным в Санкт-Петербурге, возбуждено уголовное дело по ст. 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним) после вчерашнего падения рядом с деревней Корпикюля между Киевским шоссе и дорогой Гатчина — Пушкин (Павловск) вертолета Ми-8.
- Психолог считает, что у подростков, скручивающих колпачки с колес автомобилей из-за нового тренда в соцсетях, работает механизм подражания и демонстрации. Она отмечает, что через такие «достижения» дети показывают свою уникальность, так как это проще всего сделать через действия.
- Глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк заявил, что ущерб, нанесенный наводнением населению, составил на данный момент 171 млн рублей — продолжается прием заявок на получение компенсаций. Всего составлено 866 актов. 528 — по Керчи, еще 173 — по Ялте, по Ленинскому району — 114, по Кировскому — 30, а по Советскому — 21. Выплаты пострадавшим продолжаются. Получили 634 человека выплаты на сумму 37 миллионов рублей.
- Капитан УНИКСа Джамар Смит принял решение покинуть команду. 34-летний баскетболист не воспользовался опцией игрока и не стал продлевать соглашение.
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность за принятое российской стороной решение о возобновлении авиасообщения с Турцией, а также за начало поставок российской вакцины «Спутник V».
- Мер Казани Ильсур Метшин поручил городскому комитету ЖКХ обеспечить водой жилые массивы, которые остро в ней нуждаются. В первую очередь это касается поселков Залесный, Салмачи и Вишневка. Уже завтра планируется начать строительство водопровода в поселке Залесный от улицы Осиновской. Его протяженность составит более километра.
- Корпорация Microsoft показала новую версию своей операционной системы Windows во время специального онлайн-мероприятия. Меню «Пуск» переместили в центр панели задач. При этом иконки приложений также размещены в центре экрана. Панель задач получила другое оформление, размер значков приложений и настроек увеличили. Также новая ОС получила доработанный дизайн. Вместе с операционкой изменились и многие предустановленные приложения, например, OneDrive и браузер Edge. Кроме того, разработчики уделили много внимания работе с тач-дисплеем.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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