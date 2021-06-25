Отравившиеся антисептиком в татарстанском лагере дети выпили его самостоятельно
Госпитализированные с отравлением антисептиком в татарстанском лагере дети самостоятельно употребили его, сообщили в Министерстве по делам молодежи РТ.
Они разбавили антисептик водой и употребили его из любопытства, сообщает ТАСС.
После этого шестерых детей 10—13 лет госпитализировали; им сделали промывание желудков. Сейчас состояние детей ближе к удовлетворительному, опасений не вызывает.
Прокуратура проводит проверку. Также идет доследственная проверка.
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