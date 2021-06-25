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Отравившиеся антисептиком в татарстанском лагере дети выпили его самостоятельно

06:20, 25.06.2021
Отравившиеся антисептиком в татарстанском лагере дети выпили его самостоятельно
Фото: прокуратура РТ

Госпитализированные с отравлением антисептиком в татарстанском лагере дети самостоятельно употребили его, сообщили в Министерстве по делам молодежи РТ.

Они разбавили антисептик водой и употребили его из любопытства, сообщает ТАСС.

После этого шестерых детей 10—13 лет госпитализировали; им сделали промывание желудков. Сейчас состояние детей ближе к удовлетворительному, опасений не вызывает.

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура проводит проверку. Также идет доследственная проверка.

Маргарита Головатенко
Общество Татарстан
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