Главное к утру: «лисий хвост» над Пороховым заводом, участники плей-офф чемпионата Европы — 2020
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 24 июня:
- Над Казанским пороховым заводом появилось облако оранжево-бурого цвета — «лисий хвост». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы. По словам главного инженера завода, выделение такого дыма не представляет опасности для жизни и здоровья горожан и является частью технологического процесса. При низких температурах воздуха этот дым не виден, а в жаркую погоду приобретает рыжий цвет и становится более заметен.
- Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков ответил на вопрос об отношении министерства к допуску на очные занятия только студентов, которые вакцинировались от коронавируса. Он считает, что такая постановка вопроса имеет право на существование, но необходимо обеспечить смешанный формат обучения в равной степени качества — как для тех, кто будет на кампусах и сможет прийти, так и тех, кто будет обучаться удаленно.
- На чемпионате Европы — 2020 по футболу завершился групповой раунд, и стали известны все участники плей-офф турнира. Последними обладателями путевок в 1/8 финала Евро-2020 оказались сборные Франции и Германии, занявшие первые два места в группе F. Венгрия стала четвертой и вылетела из чемпионата.
Четыре вакантных места, зарезервированных за командами, завершившими групповой раунд на третьих строчках своих групп, заняли Швейцария, Чехия, Украина и Португалия.
- Власти Башкирии в связи с распространением коронавируса ужесточили правила посещения заведений общепита. С 29 июня кафе, рестораны и т. п. будут принимать только вакцинированных от COVID-19 и лиц с отрицательным ПЦР-тестом. Также с 29 июня чиновники республики будут вести личные приемы граждан только со справкой о вакцинации от коронавируса или с отрицательным анализом на инфекцию.
- В Татарстане шесть беременных женщин, заболевших коронавирусом, находятся в реанимации. В последнее время врачи наблюдают рост заболевания среди беременных и увеличение осложнений у женщин в положении. Так, сорок особенно тяжело больных беременных женщин лечатся в перинатальном центре РКБ. Еще 20 женщин лежат в 7-й горбольнице.
- В ДУМ РТ назвали места заклания в Казани в Курбан-байрам. Обряды жертвоприношения в Курбан-байрам проведут в 16 специально отведенных местах.
Ольга ПлешковаОбщество Татарстан
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