Минниханов посетил в Стамбуле реконструированный сквер Габдуллы Тукая

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил в Стамбуле реконструированный сквер имени Габдуллы Тукая. Об этом сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Парк отрыли в Стамбуле в мае 2011 года в честь 125-летия со дня рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая. Через год там установили памятник поэту, автором скульптуры стала казанский художник-скульптор Асия Миннуллина.

В 2018 году власти Стамбула начали реализацию проекта по прокладке новой трамвайной линии вдоль залива Золотой рог, проходящей в том числе через территорию парка. В рамках проекта памятник переустановили в другое место, а парк благоустроили.



Президент Татарстана Рустам Минниханов находится с рабочим визитом в Турции и уже провел ряд встреч.



Ольга Плешкова