За два месяца в ДРКБ попали больше 200 детей с травмами, полученными на самокатах и велосипедах

За май и июнь в ДРКБ Казани с травмами, полученными в результате катания на самокатах, электросамокатах и велосипедах обратились больше 200 детей в возрасте от 5 до 14 лет. Об этом рассказал заведующий отделением нейрохирургии ДРКБ, врач-нейрохирург Владимир Иванов.

Врачи госпитализировали 20 детей с тяжелыми и среднетяжелыми травмами.

«Это травмы головного мозга, переломы позвоночника, костей свода и основания черепа. Все эти травмы имеют очень серьезные последствия. Посттравматические явления могут сказаться на всей последующей жизни. Часто повреждаются внутренние органы, а это уже риск остаться инвалидом», — рассказал Иванов.

Доктор посоветовал использовать при катании как минимум шлемы.

На этой неделе в Казани приняты новые правила пользования электросамокатами.



Ольга Плешкова