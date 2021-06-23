Главное к утру: провал кампании по дискредитации голосования, новые пострадавшие в Ялте, музыка в Instagram
«Реальное время публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро среды, 23 июня:
- Зарубежная информационная кампания по дискредитации многодневного голосования в России полностью провалена, считает председатель Центризбиркома России Элла Памфилова. Она отметила, что ее организаторам не удалось набрать даже 50 тыс. голосов поддержки. Памфилова обратила внимание, что зарубежные кампании продолжат «наращивать пропагандистскую кампанию». Для этого они используют разного рода фейки.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что новые санитарные меры, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса, поддерживаются Кремлем, поскольку продиктованы сложной ситуацией в столице.
- В Татарстане из-за роста количества аварий усилят работу Госавтоинспекции, сообщил заместитель начальника УГИБДД МВД по РТ Александр Разумнов. В ведомстве отметили, что с 1 по 21 июня на дорогах республики погибли 22 человека. Особое внимание сотрудники Госавтоинспекции уделят пресечению управления транспортом в состоянии опьянения, вождению без прав, выездам на полосу встречного движения. Инспекторы ГИБДД проконтролируют соблюдение водителями правил перевозки детей и использования ремней безопасности. Еще в Татарстане проведут дополнительные профилактические мероприятия.
- Российские пользователи Instagram теперь могут добавлять музыку в свои сторис. Планировалось, что функция заработает 23 июня, но она стала доступна на несколько часов раньше. Достаточно выбрать фото или видео и прикрепить музыку. Для пользователей предоставляется большая база песен от русскоязычных до зарубежных. Также можно использовать функцию «караоке» — на экран будет выводиться текст песни.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с главой МИД Узбекистана Абдулазизом Камиловым. Министры провели обмен мнениями «по наиболее актуальным темам международной и региональной повесток дня, включая ситуацию в Афганистане».
- Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с кубинским лидером Мигелем Диас-Канелем Бермудесом. Президент России поделился впечатлениями по итогам недавнего российско-американского саммита в Женеве. Также был затронут ряд актуальных аспектов российско-кубинского сотрудничества. Разговор состоялся по инициативе кубинской стороны.
- В результате ливней и последовавших подтоплений в Ялте выросло число пострадавших до 54 человек. Вчера сообщалось о 49 пострадавших.
- Казанский федеральный университет вместе со своим партнером АО «Радиоприбор» собирается запустить в серийное производство вибрационную систему охраны периметра на основе блоков обработки виброакустических сигналов «Феникс». Подобные системы, уже существуют, но они очень сложны в настройке. Разработанная сотрудниками центра система отличается тем, что настраивается автоматически за 2 минуты. Она собирает данные, а затем переходит в режим охраны.
Маргарита ГоловатенкоОбщество Татарстан
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