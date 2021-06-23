Сегодня в Татарстане ожидается до +36 градусов
В среду, 23 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь и гроза.
Ветер западный, северо-западный 9 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.
Днем температура воздуха составит от +31 до +36 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +33 до +35 градусов.
В Татарстане из-за аномальной жары предложили ввести режим чрезвычайной ситуации. С такой инициативой выступил начальник управления по гидрометеорологии РТ Сергей Захаров на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под руководством президента Республики Рустама Минниханова.
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