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Сегодня в Татарстане ожидается до +36 градусов

05:21, 23.06.2021
Сегодня в Татарстане ожидается до +36 градусов
Фото: realnoevremya.ru

В среду, 23 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь и гроза.

Ветер западный, северо-западный 9 м/с, при грозе кратковременные усиления 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от +31 до +36 градусов. В Казани синоптики прогнозируют от +33 до +35 градусов.

В Татарстане из-за аномальной жары предложили ввести режим чрезвычайной ситуации. С такой инициативой выступил начальник управления по гидрометеорологии РТ Сергей Захаров на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) под руководством президента Республики Рустама Минниханова.

Алексей Нечаев
Общество Татарстан
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