Итоги дня: жара в Татарстане несет урон экономике, россияне летят в Турцию, антимонопольное дело Google
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 22 июня.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов на заседании комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) обратил внимание, что установившаяся в республике аномальная жара отрицательно влияет на экономику. В первую очередь страдает сфера сельского хозяйства. «Пока нет того, что было в 2010 году, но ситуация весьма острая», — констатировал он.
- По данным синоптиков, в Татарстане наблюдается среднесуточная температура на 9 и более градусов выше нормы, аномальная жара, по их прогнозу, сохранится по 27 июня. В связи с этим Гидрометцентр РТ объявил штормовое предупреждение, а его глава Сергей Захаров предложил ввести в республике режим чрезвычайной ситуации. Решение по этому вопросу власти могут принять 30 июня.
- В этом году в вузах Татарстана существенно увеличилось количество бюджетных мест на программах бакалавриата и специалитета — 20 136, что почти на 20% больше, чем в 2020 году. 197 дополнительных мест получили негосударственные вузы: ТИСБИ, Казанский инновационный университет (КИУ) и университет Иннополис.
- СМИ сообщили, что руководителя исполкома Актанышского сельского поселения Риназа Шарипова уволили после избиения местного жителя. Инцидент произошел 17 июня, чиновник напал на 24-летнего молодого человека, идущего по улице. Пострадавшему понадобилась помощь медиков. В случившемся разбираются правоохранительные органы.
- В Зеленодольске произошел очередной пожар в историческом квартале «Полукамушки» — горел дом по адресу Красный переулок, 12. Прокуратура города потребовала возбудить уголовное дело по статьям 243 («Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия») и 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»). Как заявили «Реальному времени» в пресс-службе Зеленодольского района, если это поджог, то виновника найдут и накажут.
- Следствие установило, что за рулем ВАЗ-21051, сбившего подростка в селе Матюшино Лаишевского района РТ, находился 13-летний школьник. По данному факту заведено уголовное дело по статье о вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни подростка: следствие считает, что сидевшего за рулем кто-то обучил вождению и незаконно дал управлять машиной. Восьмиклассник, объяснил полицейским, что, когда он проезжал мимо пешехода, ему показалось, что тот снимает его на телефон, и он решил подъехать и поинтересоваться зачем.
- Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным 30 июня пройдет без студии, но ведущие будут. Упор сделают на приложение для смартфонов «Москва — Путину», которое позволяет любому россиянину «стать фактически и тележурналистом, и радиожурналистом и без каких-либо посредников записать свой вопрос».
- Министр образования Татарстана Ильсур Хадиуллин заверил, что вакцинация абитуриентов от коронавируса не будет влиять на возможность их поступления в учебное заведение, посещение занятий и заселение в общежитие. При этом глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о необходимости студентам сделать прививку от COVID-19 перед началом учебного года, желательно до середины июля.
- Евросоюз приступил к официальному антимонопольному расследованию в отношении Google: проверят, нарушила ли компания правила конкуренции, предоставляя приоритет рекламе своих сервисов в ущерб конкурентам. «Google присутствует практически на всех уровнях онлайн-рекламы, и мы обеспокоены тем, что эта компания затрудняет доступ для конкурентов», — заявила член Еврокомиссии, ответственная за политику конкуренции, Маргрете Вестагер.
- Сегодня в первой половине дня в сервисах Google в Казани и других российских городах наблюдался сбой: портал Downdetector зафиксировал более 1,8 тысячи жалоб. Пользователи в основном отмечали неполадки в работе сайта (71%) и при входе в учетную запись (28%).
- На реконструкцию биологических очистных сооружений канализации в Казани из федерального и республиканского бюджетов выделено 6,3 млрд рублей. После завершения работ они смогут принимать и проводить очистку 650 тыс. куб. метров канализационных вод ежедневно. Сейчас этот показатель равен 450 тыс. куб. метров в сутки.
- Путин в статье «Быть открытыми, несмотря на прошлое», подготовленной к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны для немецкой газеты Die Zeit, написал, что Россия выступает за восстановление партнерства с Европой и готова к диалогу с ней. «У нас много тем, представляющих взаимный интерес», — считает российский лидер.
- После возобновления авиасообщения России с Турцией сегодня из Казани должны были вылететь первые рейсы, но их задержали. Один из самолетов в Анталию должен был отправиться в 2.40, но вылет перенесли на 16.30. По данным туроператоров, за четыре дня россияне раскупили все дешевые туры в страну, доступны остались только те, что подороже. Также многие туристы начали менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции.
- В Москве с 28 июня вводят «бесковидный» режим работы заведений общепита: посещать их смогут только граждане, прошедшие вакцинацию либо переболевшие COVID-19 за последние полгода, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действующий в течение трех дней. Уже с сегодняшнего дня в столице на концертных, зрелищных, развлекательных и спортивных мероприятиях могут находиться максимум 500 человек. Фан-зоны и танцполы должны быть закрыты, за исключением случаев, когда организаторы создадут зону, «свободную от ковида», и будут допускать на мероприятие участников, имеющих QR-коды, подтверждающие защиту от COVID-19.
- Сегодня Путин созвонился с канцлером Германии Ангелой Меркель и заявил, что в России оценили участие в мероприятиях, приуроченных к 80-летию со дня начала Великой Отечественной войны, ее и президента страны Франка-Вальтера Штайнмайера . Они отметили важность сохранения исторической памяти о трагических событиях тех лет.
- В Татарстане начали проводить вакцинацию от коронавируса во дворах домов. Первыми возможность пройти процедуру в таком формате получили жители дома №85 по улице Декабристов в Казани.
Татьяна ДеминаУГМС Республики ТатарстанЗахаров Сергей ДмитриевичМинниханов Рустам НургалиевичХадиуллин Ильсур Гараевич
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