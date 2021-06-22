В Казани проведут прием заявлений иностранцев на выделение квоты о выдаче разрешения на проживание

Фото: Дарья Пинегина (архив)

В Казани Управление по вопросам миграции МВД по РТ проведет прием заявлений иностранцев и лиц без гражданства на выделение квоты о выдаче разрешения на временное проживание, сообщили в пресс-службе ведомства.

Прием граждан пройдет в среду, 23 июня, на Гаврилова, 77, с 08.00 до 17.00.

Напомним, с 11 по 17 июня в Татарстане на миграционный учет поставили 3 772 иностранца, 2 140 из которых — в порядке продления. С 12 июня иностранные граждане начали массово обращаться за продлением миграционного учета, из-за чего образовались огромные очереди.

После этого в Управлении по вопросам миграции решили увеличить количество сотрудников, которые занимаются их вопросами, и продлили время приема иностранных граждан.

15 июня президент РФ Владимир Путин продлил срок временного пребывания в России иностранных граждан, не имеющих на это основания, до 30 сентября.

Татьяна Демина